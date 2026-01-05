世界遺産検定１級に合格しているお笑いタレントのあばれる君が、家族で豪州の世界遺産・ディンツリーを訪れた様子を公開した。

あばれる君は５日までに自身のインスタグラムを更新。「最高の朝食 世界遺産ディンツリーの広いキャンプ場で、最高の朝を家族と迎えました なぜなら今回のキャンピングカー旅の僕の目標は、オシャレな朝食を広いキャンプ場で作る事だったからです」と記し、大きなキャンピングカーで料理を作っている写真などを投稿。

「同時に世界遺産ディンツリーで世界遺産マイスター認定証を掲げて写真を撮るという願いも叶いました 有頂天でした」と、車内で認定証を掲げる写真などもアップ。

しかし「そんな直後、数々の試練を与えられました。パカパカ音がするキャンピングカーの軽い修理。ダンプスポット（キャンピングカーのシンクとトイレの排水）への挑戦。意外と簡単でしたが。そして極めつけは太ももの吹き出物が腫れてきて一旦病院へ」「大事をとってその日は、キャンプ場をやめてホテル宿泊に切り替えました。清潔な水、街中のショッピング、柔らかいベッド。バルコニーでイスに座っている時、絶対に言ってはいけない言葉が喉まで出かかりました。『キャンピングカーよりホテルの方が楽じゃねぇか…？』」とつづった。

この投稿には「爆笑 素敵な旅ですね」「なんだかんだ楽しそうです」「大爆笑しました」などのコメントが寄せられた。