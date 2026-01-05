¡Ô¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤¬¤Ä¤¤¤ËµÙ»ß¡Õ¡È¥ª¡¼¥Ô¥ó¥¯¡É¤µ¤È¤¦¼î½ï¡Ê53¡Ë¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡ØÄ¶ÎÏÀïÂâ¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù»£±ÆÈëÏÃ¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÀÎµ¤¼Á¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¡¢¸·¤·¤¤¡È°¦¤¢¤ëÀèÀ¸¡É¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¿¼Ìë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø½ÐÆ°¡ª¥ß¥Ë¥¹¥«¥Ý¥ê¥¹¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Î½éÂå¥ß¥Ë¥¹¥«¥Ý¥ê¥¹¡¢¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶¥ÇÏ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î»Ê²ñ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤µ¤È¤¦¼î½ï¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¡£°ì»þ¤Ï"¥×¥ó¥×¥ó"¤Î¤Ö¤ê¤Ã»Ò¥Ý¡¼¥º¤ÇÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤ÎÈôÌö¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡ØÄ¶ÎÏÀïÂâ¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤52ºÐ¡×¤µ¤È¤¦¼î½ï¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤È¤Ï
¡Ø¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ï¡¢"Ä¶À¤µªÁ´ÀïÂâ20¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ"¤È¤·¤Æ1995¡Á1996Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤È¤¦¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï"¥ª¡¼¥Ô¥ó¥¯"¤Î´ÝÈøÅíÌò¤À¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ºµÙ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿º£¡¢¤µ¤È¤¦¤µ¤ó¤Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡ØÄ¶ÎÏÀïÂâ¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥ì¥Ã¥É¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡ØÈëÌ©ÀïÂâ¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤«¤é50Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Ò¤É¤â¸þ¤±¤ÎºîÉÊ¤Ç50Ç¯¤âÂ³¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥¹¥´¥¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤¦¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¤Ê¤é¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¸÷±É¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡Ø¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡ÙÊüÁ÷³«»Ï30¼þÇ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢8·î¤Ë¿ÀÊÝÄ®¤Î¡Ö°ì¥Ä¶¶¥Û¡¼¥ë¡×¤È¤«¤ÇµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢30Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂçÀª½¸¤Þ¤ë¥É¥é¥Þ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Û¤«¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡»ä¤â»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¡ØÈëÌ©ÀïÂâ¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ä¡ØÂÀÍÛÀïÂâ¥µ¥ó¥Ð¥ë¥«¥ó¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£"¥É¥ó¥¸¥ã¥é"¤È¤¤¤¦Ëã¿ý¤Î¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤Ë¡¢¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç·ë¹½Í·¤ó¤À¤ê¤â¡£¤Ç¤â¡¢Åì±ÇÉÔ»×µÄ¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ø¥Ð¥Ã¥Æ¥ó¥í¥Ü´Ý¡Ù¡ØÈþ¾¯½÷²¾ÌÌ¥Ý¥ï¥È¥ê¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤È¤«¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¶µÍÜÈÖÁÈ¡Ø¤Þ¤ó¤¬¤Ï¤¸¤á¤ÆÊª¸ì¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤Ë¤â¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤ÈÖÁÈ¤Î¤Û¤¦¤ò¤è¤¯´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤â¡¢ºÇ½é¤ÏÆÃ¤Ëµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤»¼õ¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏCM¤ò¤Ï¤¸¤á¤¤¤í¤ó¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢1¼¡Áª¹Í¤Î¤È¤¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤¬¡¢3¼¡¡¢4¼¡¤È»Ä¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¡Ö¼õ¤«¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤Ï¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÁª¹Í¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¶õ¼ê²È¤Ë¥«¥¿¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á´Éô¤Ç5¼¡Áª¹Í¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£5¼¡¤Ë¤Ï10¿Í¤¬»Ä¤ê¡¢Áª¹Í°Ñ°÷¤Ï¤½¤Î10¿Í¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë"¥ª¡¼¥ì¥Ã¥É"¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¼µ¸Í¾¡¤¯¤ó¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¤¤Ã¤È¥ª¡¼¥ì¥Ã¥É¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤ó¤À¡£¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤é»ä¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¤«¤â¡×¤È¼µ¸Í¤¯¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¿³ºº¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¶õ¼ê¤Î¥«¥¿¤Ï¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤¤º¡£Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢¿³ºº¤ÎÊý¤Ë¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¤ò¤·¤¿¤é¹ç³Ê¤ò¹ð¤²¤é¤ì¡¢Âçµã¤¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌ¿¤¬¤±¡×¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó»£±Æ
¡Ø¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ï5¿Í¤¬·³¿Í¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤Ï¥·¥ê¥¢¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂæËÜ¤ò³«¤¯¤È¡¢Ê¸»ú¤À¤±¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¨¥³¥ó¥Æ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤È¤¯¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤È¤«¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤â¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»£¤ë¤Î¤«¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ó¤À¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ÎÆü¡£1·î¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£Àã¤¬¤Þ¤À»Ä¤ë»³¤ÎÃæ¤òÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢Àî¤ËÎ®¤µ¤ì¤ÆÎä¤¿¤¤Âì¤ËÍî¤Á¤¿¤ê¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡ª¡¡¡Ö¤³¤ì¤¬Â³¤¯¤Î¤«¡¢Ì¿¤¬¤±¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢Âì¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼¤ÎÊý¤¬¡Ä¡Ä¡£¸½¾ì¤¬°ì»þ¡¢ÁûÁ³¤È¤·¤¿¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤ÏÄ«6»þ¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸¹ç¤·¤Æ¥í¥±¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢ºë¶Ì¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ê¤É¤Ø°ÜÆ°¤·»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ë¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÏÉÕ¤«¤º»ä1¿Í¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¼«Ê¬¤Î¿È¤Î½è¤·Êý¤¬¤ï¤«¤é¤º¸ÍÏÇ¤¤¤Ð¤«¤ê¡£"ÂÔ¤Á"¤Î»þ´Ö¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤ªÃë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ªÊÛÅö¤¬ÇÛ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥È¥¤¥ì¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃëµÙ·Æ¤Î¤È¤¤Ë¥È¥¤¥ì¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ÏÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£"°¦¤¢¤ë³Ø¹»"¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡Ø¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ë¥¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿µÜÆâÍÎ¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ë»²ËÅÄ¹Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î»£±Æ¤Î¤È¤µÜÆâ¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢µÜÆâ¤µ¤ó¤Ï»ä¤¿¤Á5¿Í¤Ë¥é¥ó¥Á¤ò¤ª¤´¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢"»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Ï"¤È¤¤¤Ã¤¿¿´ÆÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤Ç½ÐÊâ¤¯¤Ê¡¢¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÅì±Ç¤ÎÀÎµ¤¼Á¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¡¢¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£"°¦¤¢¤ëÀèÀ¸"¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Áö¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ»ß¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ë°õ¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤¦¤Þ¤¯»ß¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤È¡Ö¤³¤é¤Ã¡¢Åí¡Á¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ß¤Þ¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È»ß¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¾ÈÌÀ¤¬Åö¤¿¤ë¤è¤¦¤Ë»öÁ°¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ½é¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡Ö»ä¤À¤±¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡Ä¡×"Ãí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿"¥·¡¼¥ó
¡Ø¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ï"Ä¶À¤µªÁ´ÀïÂâ20¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ"¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢´ÆÆÄ¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆÃ»£´ÆÆÄ¡¢±éµ»´ÆÆÄ¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤È3¿Í¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤ÎÂæËÜ¤Ë¤Ï½ñ¤¹þ¤ß¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ê¡£»ä¤â´üÂÔ¤Ë¤³¤¿¤¨¤è¤¦¤È¡¢ÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¤ò²¿ÅÙ¤âÎý½¬¤·¤¿¤ê¡¢¾¯ÎÓ»û·ýË¡¤ÎÃ£¿Í¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢"¥ª¡¼¥Ô¥ó¥¯"¤Î¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼¤ÎÂ¼¾åÍø·Ã¤µ¤ó¤«¤é¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£»¤¤ê½ý¤Ï¤ß¤ó¤ÊÅö¤¿¤êÁ°¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£°ìÈÖNG¤ò½Ð¤·¤¿¿Í¡©¡¡»ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤¢¡Á¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤Ê¡ª¡×¤È¤¤¤¦À²¤ìÀ²¤ì¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤âµÇ°¤Ë¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢2¥«¥Ã¥È¤°¤é¤¤±éµ»¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê½Å¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊâ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤À¤±¤ÇÂ©¶ì¤·¤¯¤Æ¡£»ë³¦¤â¸Â¤é¤ì¤ë¤·¡¢²»¤Ï¤³¤â¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ï¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤ÇÈô¤ó¤À¤êÄ·¤Í¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¦¤È¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£
¡¡»£±ÆÅö»þ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤ò¥Ó¥Ç¥ªÏ¿²è¤·¤Æ¡¢¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Á´Éô¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²þ¤á¤Æ¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢5¿ÍÊÂ¤ó¤À¥·¡¼¥ó¤Ç»ä¤À¤±¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥È¥ó¥Á¥ó¥«¥ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ì¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£1Æü¤Ç»£±Æ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥«¥Ã¥È¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢Æü¤¬Êë¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¶î¤±Â¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤Æ»£¤êÄ¾¤¹»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£
¡¡30¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢5¿ÍÂ·¤Ã¤ÆÀÎ¤Î°áÁõ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£20¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤È¤¤Ï"¥ª¡¼¥Ö¥ë¡¼"¤Î¹çÅÄ²íÍù¤¯¤ó¤¬Ë»¤·¤¯¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤º¡¢5¿ÍÂ·¤Ã¤¿¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÅö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ä¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¢¤¤¡¢LINE¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºî¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤È¼µ¸Í¤¯¤ó¡¢¹çÅÄ¤¯¤ó¤Ïº£¤â·ÝÇ½³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢"¥ª¡¼¥°¥ê¡¼¥ó"¤È"¥ª¡¼¥¤¥¨¥í¡¼"¤Ï·ÝÇ½³¦¤òÎ¥¤ì¡¢º£¤ÏÃÏÊý¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£40¼þÇ¯¤ä50¼þÇ¯¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÃæÌîÍµ»Ò¡¡»£±Æ¡¿´ä¾¾´îÊ¿
