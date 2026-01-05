¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤ë¿Í¤¬°ìÈÖÍÌ¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¼«ÂÎ¡¢¤â¤¦¸Å¤¤¤Î¤«¤â¡×¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼»ä¸«
¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¿¥ì¥ó¥È¤È¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë³°½ÐÃæ¤ËÍÌ¾½÷Í¥¤ÈÁø¶ø¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö²Ç¤¬¡Ø¤¨¡¢¤¢¤Î¿Í¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍÌ¾¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢²¶¤â´é¤ÏÊ¬¤«¤ë¤±¤É¡¢ÀµÄ¾Ì¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¡¢ËÍ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Û¤Ü¸«¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤½¤Î»þ¤Õ¤È»×¤Ã¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤Æº£¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤ë¿Í¤¬°ìÈÖÍÌ¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¼«ÂÎ¡¢¤â¤¦¸Å¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¾å¤È¤«²¼¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¿¤À»ö¼Â¤È¤·¤Æ¡¢¸«¤é¤ì¤Æ¤ë¾ì½ê¤¬´°Á´¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¹¹ðÈñ¤â¥Í¥Ã¥È¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢YouTube¤ÏÆüËÜ¤Ç·î¤Ë7000Ëü¿Í°Ê¾å¤¬»È¤Ã¤Æ¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ï½µ1¤Ç¼õÆ°Åª¤Ë¸«¤ë¡£YouTube¤ÏËèÆü¡¢Ä¹¼Ü¤Ç¡¢Ç½Æ°Åª¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡×¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ÈYouTube¤òÈæ³Ó¤·¡¢¡ÖÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÍÌ¾¿Í¤è¤ê¡¢¥È¥Ã¥×YouTuber¤ÎÊý¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤ëÁíÎÌ¡¢ÉáÄÌ¤ËÂ¿¤¤²ÄÇ½À¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤Ê¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¡Ø¤¹¤´¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î´¶³Ð¤ÎÊý¤¬¡¢¤â¤¦¥º¥ì¤Æ¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Í¤¬¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¤â¡¢Îã¤¨¤Ð´é¤À¤±¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀµÄ¾¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤è¤ê°µÅÝÅª¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊý¤¬åºÎï¤À¤·¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£ÏÃ¤·Êý¤âÉ½¸½¤â°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¥×¥í¤Ç¡¢¥¢¥Þ¤È¤«¥×¥í¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Í¤Ï¥×¥í¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤¬¡Ø¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤Î¤¬º£¤Î¸½¼Â¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡£µá¤á¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È¤«¡¢²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¡£¿Í¤¬¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤â¡¢»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤â¡¢Á´Éô¤½¤Ã¤Á¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¤À¤«¤é¡¢¸«¤é¤ì¤Æ¤ëÎÌ¤À¤±¤Ç¸À¤¦¤Ê¤éÂç¤·¤¿º¹¤¬¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢µÕÅ¾¤·¤Æ¤Æ¤âÁ´Á³¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£ÍÌ¾¤ÎÄêµÁ¤Ã¤Æ¤½¤í¤½¤í¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤«¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¯¡Ø¤É¤ì¤À¤±Æü¾ï¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ë¤«¡Ù¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£