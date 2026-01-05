イングランド女子スーパーリーグのトットナムは4日、日本女子代表FW浜野まいか（21）を今季終了までの期限付き移籍でチェルシーから獲得したと発表した。背番号は23に決まった。

浜野は23年にINAC神戸からチェルシーに加入。ハンマルビ―への期限付き移籍も経て公式戦40試合以上に出場してきたが、今季はベンチを温める時間も続き、リーグ戦4試合の出場にとどまっていた。

トットナムの公式Xは浜野のインタビュー動画を投稿。「このシーズンを見ていて本当にいいサッカーをしているなっていう印象があって、このチームでプレーしたら自分自身ももっと成長できるし、このチームのためにプレーしたいなって思えたから」と移籍の理由を語った。

トットナムにはDF古賀塔子（19）も在籍する。「今年の夏も一緒に沖縄に行ったり、旅行するくらい仲が良くて、このクリスマスも一緒にユニバーサル・スタジオジャパンに行こうと予定を立てていたくらい。（存在は）とても心強い」と話した。

また、なでしこジャパンにも言及。「自分が日本代表として戦っていくためにも常に成長して自分をアップデートしていかなくちゃいけない。こうやってトットナムに来ることができて、いろんなことを学びたい」と力を込めた。