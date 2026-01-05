ÀÐ°æÎ¼¼¡¡Ø¥´¥´¥¹¥Þ¡Ù´ØÅì¡¦´ØÀ¾¡¦Ì¾¸Å²°3ÃÏ¶è¤ÇÇ¯´ÖÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¥È¥Ã¥×
¡¡CBC¥Æ¥ì¥Ó¤Ï5Æü¡¢TBS·Ï¸á¸å¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥´¥´¥¹¥Þ¡ÁGOGO¡ªSmile¡ª¡Á¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å£±¡§55¡Ë¤Î2025Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯´ÖÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤¬´ØÅì¡¢´ØÀ¾¡¢Ì¾¸Å²°¤Î3ÃÏ¶è¤Ç¡¢Ç¯´ÖÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥´¥´¥¹¥Þ¡Ù½Ð±é¡Ä¡È´ØÀ¾°ì³¤¤¬»÷¹ç¤¦!?¡É MBS³¤ÅÏÌ¤Íè¥¢¥Ê
¡¡´ØÅìÃÏ¶è¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ2.4¡ó¡¢À¤ÂÓ4.7¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±»þ´ÖÂÓ¡ÊNHK´Þ¤à¡Ë¤ÇºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢Ç¯´Ö»ëÄ°Î¨¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿´ØÀ¾ÃÏ¶è¤ÎÇ¯´ÖÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ2.4¡ó¡¢À¤ÂÓ4.8¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÀ¾ÃÏ¶è¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢2021Ç¯3·î¤Î´ØÀ¾ÊüÁ÷³«»Ï°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤¹¤ëCBC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌ¾¸Å²°ÃÏ¶è¤Ç¤â¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ2.4¡ó¡¢À¤ÂÓ4.9%¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢Ì¾¸Å²°ÃÏ¶è¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ¯´ÖÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£MC¡¦ÀÐ°æÎ¼¼¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
2025Ç¯¤â³§¤µ¤Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªº£Ç¯¤âÁá¤¯¿¼¤¯¡¢»þ¤Ë³Ú¤·¤¯ÊüÁ÷¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤é¡ª2026Ç¯¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡ª
¢£¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Áý»Ò½ß°ì
°ú¤Â³¤Â¿¤¯¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥´¥´¥¹¥Þ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤â³§¤µ¤Þ¤ÎÊ¿Æü¸á¸å¤Î¤ª¶¡¤Ë¥´¥´¥¹¥Þ¤ò¡ª
