¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥ºSUZUKA¡Ö¿·¤·¤¤SUZUKA¤òÉ½¸½¡×½é¤ÎÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä
¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢SUZUKA¡Ê24¡Ë¤¬5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¸ø³«Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ÖÌÂµÜ¤Î¤·¤ª¤ê¡×¡Ê²Ï¿¹Àµ¼£´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
À¼Í¥½éÄ©Àï¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÉáÄÌ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¦Á°ß·ÛÙ¤È¡È¤â¤¦1¿Í¤ÎÛÙ¡ÉSHIORI¡÷REVOLUTION¤Î2Ìò¤ËÄ©Àï¡£°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤ÊÛÙ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÌÂµÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ë¸½¤ì¤¿SHIORI¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤³¤½ËÜÊª¡×¤È¼«Í³ËÛÊü¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤ÆË½Áö¤·»Ï¤á¤ë¡£¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤¬¼çÂê²Î¡ÖSailor, Sail On¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÖ¤È¹õ¤ÎÃåÊª»Ñ¤ÎSUZUKA¤Ï¡ÖËÜÆü¤Ï»Å»ö»Ï¤á¡£¤³¤Î»Ñ¤Ç¡¢¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¡¢2Ìò¤¬ÄÌ¤¸¤ë¤È»×¤¦¡£¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤Î¿·¤·¤¤SUZUKA¤òÉ½¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤â¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
À¼Í¥½é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖSHIORI¡÷REVOLUTION¤Ï¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤ÎSUZUKA¤Ç¤ä¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÛÙ¤ò¤ä¤ë¤Î¤ËÌÏº÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶³Ð¤Ç´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¼çÂê²Î¡ÖSailor, Sail On¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²æ¡¹¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢10¼þÇ¯¤ò·Ð¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÌ¤Íè¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤á¤Ç¤¿¤¤»Å»ö»Ï¤á¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
°ËÅìÁó¡Ê20¡Ë¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¡Ê31¡Ë¡¢MIOCHIN¡¢²Ï¿¹Àµ¼£´ÆÆÄ¡Ê65¡Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£