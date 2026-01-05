Âçµ¬ÌÏ¤Ê½¤Á¶¹©»ö¤ÇÄ¹´üµÙ´Û¡¡4·î30Æü¤Þ¤Ç¡¡»°½Å¸©Áí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼
1994Ç¯¤Ë³«´Û¤·¤¿»°½Å¸©Áí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤á²°Æâ³°¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢³«´Û¤«¤é31Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢»ÜÀß¤ÎÏ·µà²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é²°¾å¤ÎËÉ¿å¹©»ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê½¤Á¶¹©»ö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢1·î4Æü¤«¤é4·î30Æü¤Þ¤Ç¤ÎÌó4¥«´Ö¤ÏµÙ´Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4¥«·î´Ö¤ËµÚ¤ÖÄ¹´ü¤ÎµÙ´Û¤Ï¡¢³«´Û°ÊÍè½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¹©»ö¤ËÈ¼¤¤¥á¥¤¥ó¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ä¹¾ì¤Î¤Û¤«°ìÉô¤ÎÃó¼Ö¾ì¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸©Î©¿Þ½ñ´Û¤ò½ü¤¤¤Æ´ÛÆâ¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
µÙ´Û¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»°½Å¸©Áí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
