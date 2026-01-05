Ìð17ËÜÌ¿Ãæ¤Ç¹¬ÀèÎÉ¤·¡¡µÝÌð¤Ç¿·Ç¯¤òÀê¤¦
µÝÌð¤ÇÅª¤ò¼Í¤Æ¿·Ç¯¤òÀê¤¦¿À»ö¤¬3Æü¡¢»°½Å¸©Ä»±©»Ô¤ÎËþÎ±»³¡Ê¤Þ¤ë¤ä¤Þ¡Ë¿À¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¿À»ö¤Ï¡¢Âçµùµ§´ê¤ÈÌµÉÂÂ©ºÒ¤ò´ê¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢µÝ¤Î¸¹¤Î²»¤Ç°±Ö¤òÂà»¶¤µ¤»¡¢Ìð¤ÎÅö¤¿¤ê³°¤ì¤ÇµÈ¶§¤òÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿À³Ú¤òÉñ¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë4¿Í¤ÎÃËÀ¤¬14¥á¡¼¥È¥ëÀè¤ÎÅª¤ò¤á¤¬¤±¤Æ½çÈÖ¤ËµÝ¤ò°ú¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìð¤¬Åª¤ËÅö¤¿¤ë¤È¡Ö¥¢¥¿¥¤¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦´¿À¼¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ24ËÜÊü¤Ã¤¿Ìð¤Î¤¦¤Á17ËÜ¤¬Ì¿Ãæ¤·¡¢¡ÖÀ¿¤Ë¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤1Ç¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
