º£Ç¯¤Î´³»Ù¡È¸á¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÅ¸¼¨¡¡»°½Å¡¦Ä»±©»Ô
»°½Å¸©Ä»±©»Ô¤Ë¤¢¤ë¥ß¥¥â¥È¿¿¼îÅç¤Ç¤Ï¡¢¿·Ç¯¤Î´³»Ù¡¢¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¿¿¼î¤ÎÍÜ¿£¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¸æÌÚËÜ¹¬µÈ¤Î°äÉÊ¡¢4ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸æÌÚËÜ¹¬µÈ¤Ï¸áÇ¯À¸¤Þ¤ì¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤«ÇÏ¤Ë¿¼¤¤¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÌðÎ©¤Ï92ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¸æÌÚËÜ¿¿¼îÅ¹¤ÎÅ¹°÷¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿ÆÃÃíÉÊ¤Ç¡¢ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë100ÂÎ¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÇÏ¤¬ÀþÄ¦¤ê¤ÇÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅ¸¼¨¤ÏÄ»±©»Ô¤Î¥ß¥¥â¥È¿¿¼îÅç¤Ç1·î31Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
