¡¡ºò½Õ¡¢Ê¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¤¬³«´Û¤·¤¿¿Üºê¸ø±à¡ÊÆ±»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À¡Ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¹­¾ì¤Ç10Æü¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å4»þ¡¢¿·½Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö³Ú¤·¤¤¡ª¡¡¤ªÀµ·î¤³¤É¤â¹­¾ì¡×¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£

¡¡¤³¤Þ²ó¤·¤ä¤¹¤´¤í¤¯¤Ê¤É¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀµ·îÍ·¤Ó¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¡£ÂÌ²Û»Ò¤ä¥è¡¼¥è¡¼Äà¤ê¤Ê¤É¤Î±ïÆü¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¡£¸áÁ°11»þ45Ê¬¤´¤í¤«¤é¤Ï¡¢»ÔÌµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Î¡Öº£½ÉÀÄÌÚ»â»ÒÉñ¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡Æþ¾ìÌµÎÁ¡£Ê¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¡á092¡Ê734¡Ë5570¡£