¾¡¤ß¤Ê¤ß&¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥×¥í¥ì¥¹´ÑÀï ¡Ö100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¤Î°úÂà»î¹ç¤ËÇ®¤¤À¼±ç¡ª
¾¡¤ß¤Ê¤ß¤ÎÊì¿Æ¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¡WRESTLE KINGDOM 20 in Åìµþ¥É¡¼¥à¡×¤Î´ÑÀï¤Ë½Ð¤«¤±¤¿»ö¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤ëÃª¶¶¹°»ê¤ò·ã¼Ì¡ª
¡Öº£Ç¯¤Î1.4Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ï¡¢Ãª¶¶¹°»ê °úÂà»î¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÇ½é¤ËÊó¹ð¡£Ãª¶¶¤Ï1999Ç¯¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2003Ç¯¤Ë½éÂåU¡¾30Ìµº¹ÊÌµé²¦ºÂ¤Ç½é¥¿¥¤¥È¥ë¡£06Ç¯¤Ë¤ÏIWGP¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤Ë½¢¤¯¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢8ÅÙ¤ÎÂ×´§¤ÇºÇÂ¿µÏ¿¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¡Ö¥¨¡¼¥¹¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤È¤â¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¾ï¤ËºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤â¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¤³¤ÎÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¡£¡Ö#ËèÇ¯¹±Îã¡×¡Ö#¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡×¡Ö#º£Ç¯¤â¤µ¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡×¤È¡¢¥×¥í¥ì¥¹´ÑÀï¤ÏÀµ·î¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö#Ì¼¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«Ê¬¤âÂç¤¤¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿Ãª¶¶¤Î¸ÀÍÕ¤ò°úÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤ÎÉ¨¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤¿»Ñ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤ê¤È¡¢Êì¿Æ¤â¥×¥í¥ì¥¹¹¥¤¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö#¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö#26Ç¯´Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÃª¶¶¤ËÏ«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢´ÑµÒ¤ÎÀ¼±ç¤Î±þ¤¨¤ëÃª¶¶¤Î»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¼Â¶·¤òÃ´Åö¤·¤¿Ìî¾å¿µÊ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÃçÎÉ¤·¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¸«¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í Á¢¤Þ¤·¤¤¡Ä¡×¡ÖÂô»³¤Î»É·ã¤È´¶Æ°¤ò¼õ¤±¤Æ ±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
