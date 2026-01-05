¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡¦µ×ÊÝÅÄ¡¡¡ÈÆÃµ»Àê¤¤¡È¤Î¸åÇÚ·Ý¿Í¤ò°µÅÝ¡ª¡©ÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¾å²ó¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡×µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¡Ê46¡Ë¤¬4ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Àê¤¤¤¬ÆÃµ»¤Î¸åÇÚ·Ý¿Í¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Àê¤¤¤¬ÆÃµ»¤Î¥ê¥ó¥À¥«¥é¡¼¡ç¡¦¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¤¬Çº¤á¤ë·ÝÇ½¿Í¤òÀê¤¦´ë²è¡Ö¥Ð¥·¤Ã¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤è¡¡¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¤Î´Û¡×¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Àê¤¤·Ï¤Ï·ë¹½¹¥¤¡£¥Í¥Ã¥È¤ÇÀê¤¤¤Ï4¤Ä¤°¤é¤¤ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ë¡£ÍÎÁ¤Ç¤âÊ§¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È°Õ³°¤Ê¼ñÌ£¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¤¬¥¿¥í¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ç°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¥Ú¥ó¥¿¥¯¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¤¬Ä¹¹Í¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¿¥í¥Ã¥È¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß»Ï¤á¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤á¤Ç¤¹¤±¤É¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¥Ú¥ó¥¿¥¯¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢26Ç¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂÀÍÛÀÐ¤Î´Ý¤¬±ß¤À¤«¤é¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èè¤ì¤Æ¤ë½÷À¤À¤«¤é¡¢·ë²Ì¤ÏÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤±¤É¸«¹ç¤Ã¤¿Ê¬¤Î¤ª¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤Èè¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¥Ú¥ó¥¿¥¯¥ë¡×¤È¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡°µÅÝÅª¤ÊÀâÌÀ¤ËÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¾å²ó¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£