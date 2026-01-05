¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ÉÊæÀî²Ì²»¡¡Çò¥¥ã¥ß¥É¥ì¥¹ÈäÏª¤Ë¡Ö¥¢¥ê¥¨¥ë¤è¤ê²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡×
¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊæÀî²Ì²»¡Ê39¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Çò¥¥ã¥ß¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¡Á¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤Î¥¥ã¥ß¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ödisneyadventures¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖÄ¶Ä¶Ä¶Ä¶Èþ¤·¤¯Ä¶ÀäÈþ¤·¤¯·å°ã¤¤¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Û¤«¤Î¤ó¡¢¥¢¥ê¥¨¥ë¤è¤ê²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¤Ç¤¹¤Í¡¢²Ä°¦¤¤¤·¡¢åºÎï¤Ç»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊæÀî¤Ï¸½ºß¡¢ABEMAÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ÖABEMA¡¡Prime¡×¤Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë70¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¼ñÌ£¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢ÎÁÍý¡¢Æüµ¢¤êÎ¹¡¢¶¥ÇÏ¡£»ñ³Ê¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢Èë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î¡£·ì±Õ·¿¤ÏA¡£