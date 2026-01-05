ミュージシャンのＤＡＩＧＯが４日、Ｘを更新。この日からスタートしたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」に、斎藤義龍役で出演したが、和服姿でもお約束のポーズを披露した。

ＤＡＩＧＯは「豊臣兄弟！」に突如、登場。斎藤道三の息子で、父と対立し、討ち滅ぼした斎藤義龍。「信長が将軍足利義輝様にに謁見するために、わずかな供を率いて京へ向かったそうじゃ。もっと詳しい動きを探らせよ」と、信長を討つ準備をするも失敗。今川義元も「美濃はしくじったか。斎藤義龍、役にたたん男よ」と吐き捨てられる。

ＤＡＩＧＯは放送後「豊臣兄弟に出演させていただきました！いろんな感想があって嬉しかった！誰かわからなかった、声出すとＤＡＩＧＯ、意外とよかった、など多数！」と投稿。「斎藤義龍としての大河はもう出番はありませんがめちゃ面白かったので最後まで見たい！」とつづり、斎藤義龍の衣装で、ＤＡＩＧＯのトレードマークである手袋をしてウィッシュ！ポーズを披露していた。

ファンからは「もう出番無いとは寂しい」「出番がないって暴露しちゃって良いのか？」「もう出番ないなんてもったいない！！」などの声が上がっていた。