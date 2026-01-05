ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¯¤ë¤Þ¡¡ÃË½÷¥³¥ó¥Ó¤Î¡ÈÆñ¤·¤µ¡ÉÀâÌÀ¡Ö°ÛÀ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤è¤êÌ¡ºÍ¤Ã¤Ý¤¯¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê31¡Ë¤¬3Æü¿¼Ìë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¸ä³Ú¤¬¤¿¤ê¡×¡Ê¿¼Ìë0¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÃË½÷¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ÛÀ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤è¤êÌ¡ºÍ¤Ã¤Ý¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö2026Ç¯¤Ï¥³¥¤¥Ä¤òÀÄÅÄÇã¤¤¤·¤í¡ª¡×¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯²°ÉßÍµÀ¯¤ÏÃË½÷¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ÔÌë¡Ê¤è¤ë¡Ë¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥ÔÌë¤Ï25Ç¯¤Î¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¾Þ¼õ¾Þ¡£¥Í¥¿¤ò¸«¤¿²°Éß¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¥ä¥Ð¤¤¤ä¤Ä¤é¤«¤â¡£ÃË¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î¼ã¤¤¥¨¥ê¡¼¥È·Ï¤È°ã¤¦Æ÷¤¤¤¬¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃ¤«¤é¡¢¹âÈæÎÉ¤Ï¡ÖÃË½÷¡Ê¥³¥ó¥Ó¡Ë¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆüËÜ¤Î²ÁÃÍ´ÑÅª¤Ë°ÛÀ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤è¤êÌ¡ºÍ¤Ã¤Ý¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢µÕ¤Ë¡£¤æ¤Ë¤Ð¡¼¤¹¤µ¤ó¤È¤«ÁêÀÊ¡Ê¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡£¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤¹¤Î¤Ã¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Å¤é¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÃË½÷¥³¥ó¥Ó¤ÇÃË¤¬½÷¹¥¤¤ÎÌ¡ºÍ¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£