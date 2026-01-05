LDH¡¢¾Æ¤Ä»¿¦¿Í¤ò¡È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡¡¿©Ê¸²½¤ò¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤Ø
¡¡LDH¤¬5Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¾Æ¤Ä»¿¦¿Í¤ò¡È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÄ»¾Æ¤ ¾®²Ö¡×Å¹Æâ¡õLDH½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤¿º´Æ£¿¸ÂÀÏº
¡¡È¯É½¤Ç¡Ö¿©¤â¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡ØÄ»¾Æ¤ ¾®²Ö¡Ê¤È¤ê¤ä¤ ¤ª¤Ï¤Ê¡Ë¡Ù¤ÎÅ¹¼ç¡¦º´Æ£¿¸ÂÀÏº¤ò¡¢LDH¤ÎCulinary Artist¡Ê¥«¥ê¥Ê¥ê¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¾ÆÄ»¿¦¿Í¤ò¡È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¤½¤ÎÃÏ°Ì¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¿©Ê¸²½¤È¾ÆÄ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢À¤³¦¤Ø¸þ¤±¤Æ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷¤Ë¤¢¤ëÆ±Å¹¤Ï¡¢¶ú¤Ë»É¤µ¤Ê¤¤¡ÖÄ»¾Æ¤¡×¤ò¼çÌò¤È¤·¤¿¿·¥¸¥ã¥ó¥ëÅ¹¡£2024Ç¯¡¦2025Ç¯¤Ë¤ÏÏ¢Â³¤Ç¥ß¥·¥å¥é¥ó¥»¥ì¥¯¥Æ¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÁª½Ð¡£¡Ö¿©¤Ù¥í¥° Ä»ÎÁÍý É´Ì¾Å¹2025¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£º´Æ£¤Ï2021Ç¯¤ËÆ±Å¹¤ÎÅ¹¼ç¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
