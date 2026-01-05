¡ÚÂ®Êó¡Û»¦¿ÍÍÆµ¿¤Ê¤É¤ÇÃË¡Ê37¡Ë¤òºÆÂáÊá¡¡Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Î14¿Í»à½ý¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¡¡Ì¤É¬¤Î¸Î°Õ¤ÇÃËÀ¡Ê81¡Ë¤ò»¦³²µ¿¤¤¤Ê¤É¤¬À®Î©¤ÈÈ½ÃÇ¡¡·Ù»ëÄ£
Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Ç14¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¡¢ÊâÆ»¤Ë¤¤¤¿6¿Í¤ò¼Ö¤Ç¤Ï¤Í¡¢ÃËÀ¤ò»¦³²¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿Í¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï²£ÈøÍ¥Í´ÍÆµ¿¼Ô¡Ê37¡Ë¤Ç¡¢µîÇ¯11·î¡¢ÂÎ©¶è¤ÎÊâÆ»¤ÇÃË½÷6¿Í¤ò¼Ö¤Ç¤Ï¤Í¡¢¿ùËÜ¸¦Æó¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¤ò»¦³²¤·¡¢5¿Í¤Ë½Å·Ú½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²£ÈøÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²£ÈøÍÆµ¿¼Ô¤Î¼Ö¤Ï»þÂ®60¥¥í°Ê¾å¤ÇÊâÆ»¤ò¤ª¤è¤½130¥á¡¼¥È¥ëÁö¹Ô¤·¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤º¤Ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢²£ÈøÍÆµ¿¼Ô¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¡¢¡Ö¤Ï¤Í¤ëÁ°¤ËÊâ¹Ô¼Ô¤ÎÃËÀ¤¬¸«¤¨¡¢ÊâÆ»¤ò60¥¥í¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤éË´¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÌ¤É¬¤Î¸Î°Õ¤¬À®Î©¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤Ç¤ÎÎ©·ï¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²£ÈøÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¡¢½÷À¤ò¤Ò¤Æ¨¤²¤·»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢µîÇ¯12·î¤ËºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Ç3²óÌÜ¤ÎÂáÊá¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÃÏ¸¡¤Ï¡¢»ö·ïÅö»þ¤ÎÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢º£·î19Æü¤«¤é²£ÈøÍÆµ¿¼Ô¤ò´ÕÄêÎ±ÃÖ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
