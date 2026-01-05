今週の12星座占い「水瓶座（みずがめ座）」全体運・開運アドバイス【2026年1月5日（月）〜1月11日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年1月5日（月）〜1月11日（日）「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【水瓶座（みずがめ座）】
今週は、じっくり考えることを心がけて。アイデアを形にするなど、しっかり先を見据えると良いでしょう。足場を固めていくと、後に良い結果が待っているようです。恋愛面は、かっこつけず素の自分を出すようにしましょう。自然体でいるほうが、あなたの魅力も伝わりやすくなるようです。
★ワンポイントアドバイス★
子どもの頃から好きな場所に出かけると運気アップに。当時の感覚を思い出すと、心のモヤモヤが解消されそう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【水瓶座（みずがめ座）】
今週は、じっくり考えることを心がけて。アイデアを形にするなど、しっかり先を見据えると良いでしょう。足場を固めていくと、後に良い結果が待っているようです。恋愛面は、かっこつけず素の自分を出すようにしましょう。自然体でいるほうが、あなたの魅力も伝わりやすくなるようです。
子どもの頃から好きな場所に出かけると運気アップに。当時の感覚を思い出すと、心のモヤモヤが解消されそう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/