1年で4万種が消えている！ ”人為絶滅”が起こす大量絶滅のヤバさ【眠れなくなるほど面白い 図解 絶滅動物の話】

1年間に4万種!? どんどん加速する絶滅スピード

現在は「6度目」の大量絶滅期？

恐竜が生きていた時代、地球上では1年間におよそ0.001種の生き物が絶滅していたと考えられています。これは、1つの種が姿を消すまでに1000万年以上かかるほどの、ゆるやかなペースでした。

しかし、人類の活動が地球を変え始めると、そのスピードは急激に上がっていきます。1900年代に入ると、1年間に絶滅する種の数は1種に増加。さらに1975年には1000種を超え、そこからわずか数十年で、現在ではなんと4万種が毎年姿を消しているといわれています。これは、かつての自然絶滅の約1万倍にもあたる驚異的なスピードです。「現在、地球は6度目の大量絶滅期に入っている」と警鐘を鳴らす学者もいるほどです。

このような急激な増加の背景には、やはり人間の活動があります。森林伐採や都市開発による生息地の破壊、それに伴う地球温暖化や環境汚染、乱獲、さらには外来種の持ち込みなどが複雑に重なり、世界中の生態系に深刻な影響を与えているのです。

地球の歴史を振り返ると、絶滅の後には新たな命が誕生してきました。しかしながら、人為絶滅の後には進化や多様性が生まれることはなく、現在起きている大量絶滅は、これまでとは比べものにならないほど大きな問題なのです。

20世紀以降、絶滅のペースは急上昇

“6度目の絶滅期”の問題点

現在の絶滅ペースを「6度目の大量絶滅」と考える学者もいます。過去に起こった5度の大量絶滅期と異なり、人為絶滅は生態系の破壊に直結するため、深刻な懸念があります。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 絶滅動物の話』監修：今泉忠明