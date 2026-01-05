ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー ¥É¥ë±ß¡¡£±½µ´Ö¡¡£¸¡óÁ°¸å
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡7.59¡¡5.53¡¡5.72¡¡6.19
1MO¡¡8.39¡¡5.44¡¡6.82¡¡6.13
3MO¡¡8.71¡¡5.56¡¡7.30¡¡6.35
6MO¡¡8.94¡¡5.79¡¡7.76¡¡6.80
9MO¡¡9.07¡¡5.99¡¡8.01¡¡7.13
1YR¡¡9.14¡¡6.16¡¡8.17¡¡7.34
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡6.39¡¡7.64¡¡6.65
1MO¡¡7.40¡¡7.93¡¡6.56
3MO¡¡7.90¡¡8.31¡¡6.70
6MO¡¡8.45¡¡8.77¡¡6.92
9MO¡¡8.75¡¡9.04¡¡7.09
1YR¡¡8.95¡¡9.24¡¡7.20
Åìµþ»þ´Ö10:30¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
1WK¡¡7.59¡¡5.53¡¡5.72¡¡6.19
1MO¡¡8.39¡¡5.44¡¡6.82¡¡6.13
3MO¡¡8.71¡¡5.56¡¡7.30¡¡6.35
6MO¡¡8.94¡¡5.79¡¡7.76¡¡6.80
9MO¡¡9.07¡¡5.99¡¡8.01¡¡7.13
1YR¡¡9.14¡¡6.16¡¡8.17¡¡7.34
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡6.39¡¡7.64¡¡6.65
1MO¡¡7.40¡¡7.93¡¡6.56
3MO¡¡7.90¡¡8.31¡¡6.70
6MO¡¡8.45¡¡8.77¡¡6.92
9MO¡¡8.75¡¡9.04¡¡7.09
1YR¡¡8.95¡¡9.24¡¡7.20
Åìµþ»þ´Ö10:30¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ