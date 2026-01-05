¼Î¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡©¡¡³±¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ë¡Ö¤ß¤«¤ó¤ÎÈé¡×¡¡ÂæÏÑºß½»ÎÁÍý²È¤¬¶µ¤¨¤ë°Õ³°¤Ê³èÍÑ½Ñ¤È¤Ï
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤äË½°ûË½¿©¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÀÐÀî¸©¼¯Åç·´¤ÎÇ½ÅÐµ®Á¥¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯12·î¤Ë¾Æ¤¤ß¤«¤ó¤ò¿©¤Ù¤ÆÌµÉÂÂ©ºÒ¤òµ§¤ë¡Ö¤¢¤À¤±º×¤ê¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£300Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¤³¤Îº×¤ê¤Ï¡Ö¿ÀÀ»¤Ê²Ð¤Ç¾Æ¤¤¤¿¤ß¤«¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢°ìÇ¯ÃæÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÅÁ¾µ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¶á¤·¤¤¤â¤Î¤ÏÂæÏÑ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¥³¥¿¥Ä¤Ç¿©¤Ù²á¤®¤¿¤ß¤«¤ó¤ÎÈé¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¿È¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂæÏÑºß½»¤ÎÂæÏÑÎÁÍý¸¦µæ²È¡¢¾®²ÏÃÎØª»Ò»á¤À¡£¸½ÃÏ°å»Õ¤ò¼èºà¡¢¥ì¥·¥Ô¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡É÷¼Ù¤Î¾É¾õ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤â¡¢³±¤À¤±¤¬¤·¤Ä¤³¤¯»Ä¤ë¨¡¨¡Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤¹¤ëÉÔ²÷¤Ê¾õÂÖ¤À¡£¹¢¤Ë¤ï¤º¤«¤Ëáâ¤¬¤«¤é¤à¤À¤±¤ÇÌ²¤ê¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆüÃæ¤âÏÃ¤¹¤¿¤Ó¤Ë¤à¤º¤à¤º¤¹¤ë¡£½Å¾É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢³Î¤«¤ËÀ¸³è¤Î¼Á¤ò²¼¤²¤ë¡£
¡¡ÂæÏÑ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¤¢¤È¤â¤¦¾¯¤·¤¬È´¤±¤Ê¤¤³±¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¿È¶á¤ÊÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥±¥¢ÊýË¡¤ò´«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¡Ö´¥Áç¤µ¤»¤¿¤ß¤«¤ó¤ÎÈé¤ò¤ªÅò¤Ç¼Ñ½Ð¤·¤Æ°û¤à¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¼Î¤Æ¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤²Ì¼Â¤ÎÈé¤¬¡¢³±¤Î¥±¥¢¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ÅÀ¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¡¡ÂæËÌ¤ÇÃæ°å¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò±Ä¤à°å»Õ¡¢²«Ô÷Û¡¡Ê¤³¤¦¡¦¤±¤¤¤è¤¦¡Ë±¡Ä¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Ãæ°å³Ø¤Ç¤Î¡È¤ß¤«¤ó¤ÎÈé¡É¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±
¡¡¤ß¤«¤ó¤ÎÈé¤ò´¥Áç¡¢½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢Ãæ°å³Ø¤Ç¤Ï¡ÖÄÄÈé¡Ê¤Á¤ó¤Ô¡Ë¡×¤È¤¤¤¦´ÁÊý¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¼·Ì£Åâ¿É»Ò¤ÎÀ®Ê¬É½¤Ê¤É¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Ä²«±¡Ä¹¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖÄÄÈé¤Ï¡¢µ¤¤Î½ä¤ê¤òÀ°¤¨¡¢°ß¤ÎÆ¯¤¤ò½õ¤±¤ëÌôºà¡£¾É¾õ²þÁ±¤Î¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ëÌôºà¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÆ¯¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡ÈÅÚÂæ¤òÀ°¤¨¤ëÌò³ä¡É¤òÃ´¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î½èÊý¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ß¤ÎÆ¯¤¤ò½õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦À¼Á¤¬¡¢¸å½Ò¤¹¤ë¡È¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤Î³±¡É¤È´Ø·¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÄÄÈé¤¬ÌòÎ©¤Á¤ä¤¹¤¤³±¤Ï2¥¿¥¤¥×
¡¡²«±¡Ä¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÄÄÈé¤¬¸þ¤¯¤È¤µ¤ì¤ë³±¤Ï¼¡¤ÎÆó¤Ä¤À¡£
¡Ê1¡ËÉ÷¼Ù¤Î¸å´ü¤Ë»Ä¤ë¡¢·Ú¤¤áâ¤òÈ¼¤¦³±
¡¡É÷¼Ù¤Î¼çÍ×¤Ê¾É¾õ¤Ï¼£¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢³±¤À¤±¤¬Â³¤¯¥¿¥¤¥×¡£áâ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬Ç´¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¹¢¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬»Ä¤ë¡£¡Ö²óÉü´ü¤Î³±¤Ç¡¢¹¢¤Î¤«¤æ¤ß¤ä¥¤¥¬¥¤¥¬¤Ê¤É¸ÆµÛ¤ÎÄÌ¤ê¤Ë´Ø¤ï¤ëÉÔ²÷´¶¤ËÂÐ¤·¤ÆÄÄÈé¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê²«±¡Ä¹¡Ë¡£Æü¾ïÅª¤Ë¤è¤¯¤ß¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤Ç¡¢·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ê2¡Ë°ß¤ÎÄ¥¤ê¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë³±
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡È°ß¤Î¾õÂÖ¡É¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë³±¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¾Ã²½ÉÔÎÉ¤Ç¶»¤Î²¼¤¬Ä¥¤ë¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Ë°ß¤¬²¡¤µ¤ì¤ë¨¡¨¡¤³¤¦¤·¤¿¡È°ß¤ÎÉÔ²÷´¶¡É¤«¤é³±¤¬½Ð¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÄÈé¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¸þ¤¤Þ¤¹¡×¡Ê²«±¡Ä¹¡Ë¡£³±»ß¤á¤¬¸ú¤¤Ë¤¯¤¤¡È¸¶°ø¤Î¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤³±¡É¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡¢°ß¤ÎÄ¥¤ê¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤ß¤«¤ó¤ÎÈé¤Ï´¥¤«¤»¤ÐÂåÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤«
¡¡¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Õ¤Èµ¿Ìä¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡£´ÁÊý¤Îµ¬³Ê´ð½à½ñ¤Ç¤¢¤ëÃæÌôÅµ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄÄÈé¤Î¸¶ÎÁ¤Ï¡ÖµÌ¡ÊCitrus reticulata¡Ë¡×¡¢¡Ö²¹½£¤ß¤«¤ó¡ÊCitrus Unshiu¡Ë¡×¡£¨¡¨¡¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉáÃÊ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ß¤«¤ó¤ÎÈé¤ò´¥¤«¤¹¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Åú¤¨¤ÏÈÝ¤À¡£
¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ´¥¤«¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÄÄÈé¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ÄÄÈé¤È¤Ï¡¢´¥¤«¤·¤¿Èé¤ò»°Ç¯°Ê¾å½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£»°Ç¯Ì¤Ëþ¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¤ß¤«¤ó¤ÎÈé¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡»ÄÇ°¡£º£Ä«¡¢Â©»Ò¤Î´ù¤Î¾å¤Ç¤ß¤Ä¤±¤¿¥«¥é¥«¥é¤Î¤ß¤«¤ó¤ÎÈé¤â¡¢ÄÄÈé¤È¤·¤Æ¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤«¤é¤µ¤é¤Ë»°Ç¯ÊÝÂ¸¤¹¤ëµ¤¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤È²«±¡Ä¹¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ç¤âÃ»»þ´Ö¤Ç¡ÈÄÄÈé¤Ë¶á¤Å¤±¤ëÊýË¡¡É¤¬¤¢¤ë¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤Ê¤¼¡È3Ç¯½ÏÀ®¡É¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«
¡¡¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼»°Ç¯¤â½ÏÀ®¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£²«±¡Ä¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½ÏÀ®¤ÎÌÜÅª¤Ï¡ÖÈé¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÀ®Ê¬¤ÎÊÑ²½¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¡×¡£
¡¡»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ´¥Áç¡¦½ÏÀ®¤¬¿Ê¤à¤È¡¢
¡ü´øÈ¯Ìý¡Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ª¥¤¥ë¡Ë¤¬¼«Á³¤Ë¸º¤ë
¡üÁêÂÐÅª¤Ë¥Õ¥é¥Ü¥Î¥¤¥É¤¬Áý¤¨¤ë
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ë¡£¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊÑ²½¤³¤½¤¬¡¢ÄÄÈé¤¬Ìôºà¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ë¡ÈÄÄÈé¤Å¤¯¤ê¤Î¶áÆ»¡É
¡¡»°Ç¯½ÏÀ®¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢²ÈÄí¤Ç¤âÀ®Ê¬ÊÑ²½¤Ë¡È´ó¤»¤ë¡É¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ë¡£²«±¡Ä¹¤¬¤¹¤¹¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÃÇ®¤·¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê´¥Áç¤µ¤»¤ë¤ä¤êÊý¤À¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ö¥ó¤òºÇ¤âÄã¤¤²¹ÅÙ¤ËÀßÄê¤·¡¢¤ß¤«¤ó¤ÎÈé¤òÆþ¤ì¤¿¤é¡¢30Ê¬¤´¤È¤ËÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç´¥Áç¤µ¤»¤ë¡£¤³¤ì¤Ï´øÈ¯Ìý¤òÅ¬ÅÙ¤ËÈô¤Ð¤·¡¢¥Õ¥é¥Ü¥Î¥¤¥É¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÄÈé¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½½Ê¬¤Ë´¥Áç¤·¤¿¤éÌ©ÊÄÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢»þ¡¹Æü¸÷¤ËÅö¤Æ¤Æ¤ª¤¯¤È¾õÂÖ¤òÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¤¡£¥«¥Ó¤¬½Ð¤¿¤éÉ¬¤º¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¡£Èé¤ò°·¤¦°Ê¾å¡¢ÇÀÌô¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤ß¤«¤ó¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¡£
¼Ñ½Ð¤¹¤À¤±¤Î¡ÈÄÄÈé¿å¡É
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ´°À®¤·¤¿´Ê°×ÄÄÈé¤Ï¡¢ÄÄÈé¿å¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£²ÈÄí¤Ç¤â¼ÂÁ©¤·¤ä¤¹¤¤ÊýË¡¤À¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û
´Ê°×ÄÄÈé¡Ä¡Ä20¥°¥é¥à
¿å¡Ä¡Ä500¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë
¡Úºî¤êÊý¡Û
Æé¤Ë´Ê°×ÄÄÈé¿å¤òÆþ¤ì¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Ê¨Æ¤·¤¿¤é¼å²Ð¤Ç5¡Á10Ê¬¼Ñ½Ð¤¹¡£Ä¹¤¯¼Ñ¤ë¤È¶ìÌ£¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¼Ñ½Ð¤·¤¿±ÕÂÎ¤Ï300¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ëÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤ò°ìÆü¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ°û¤à¡£³±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ß¤ÎÄ¥¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ë¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚÃí°Õ¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¡Ãí°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÅÀ¤â¤¢¤ë¡£²«±¡Ä¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄÄÈé¤ÏÈæ³ÓÅª°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤Ìôºà¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Îã³°¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹³¶Å¸ÇÌô¡Ê·ì±Õ¤ò¥µ¥é¥µ¥é¤Ë¤¹¤ëÌô¡Ë¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ê»ÍÑ¤¹¤ë¤È½Ð·ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢³±¤¬Ä¹´ü´ÖÂ³¤¯¾ì¹ç¤ä¡¢Â©¶ì¤·¤µ¡¦È¯Ç®¤òÈ¼¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡È¤ß¤«¤ó¤ÎÈé¡É¤È¤¤¤¦¿È¶á¤ÊÁÇºà¤Î²ÄÇ½À
¡¡´¥Áç¡¦½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¤ß¤«¤ó¤ÎÈé¤Ï¡¢¼Ñ½Ð¤¹°Ê³°¤ËÎÁÍý¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¾Ã²½¤ËÎÉ¤¤Âçº¬¤È¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Ú¥¢¥ê¥Ö¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢°ßÄ²¤ò¤¤¤¿¤ï¤ëÅß¤Î¼¢ÍÜ¿©¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÄÄÈé¤ÈÂçº¬¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ç¹¢¤È°ß¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÂæÏÑÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
ÄÄÈééÇèùÇÓ¹üÅò¡Ê¥Á¥§¥ó¥Ô¡¼¥ë¥©¥Ü¡¼¥Ñ¥¤¥°¡¼¥¿¥ó¡Ë
ÄÄÈé¤ÈÂçº¬¤Î¥¹¥Ú¥¢¥ê¥Ö¥¹¡¼¥×
ºàÎÁ¡¡2¡Á3¿ÍÊ¬
ÄÄÈé¡Ä¡Ä10¥°¥é¥àÅÙ
Âçº¬¡Ä¡Ä250¥°¥é¥à
¥¹¥Ú¥¢¥ê¥Ö¡Ä¡Ä300¥°¥é¥à
¤·¤ç¤¦¤¬¡ÊÈéÉÕ¤¡¦¤¦¤¹ÀÚ¤ê¡Ë¡Ä¡Ä3Ëç
¿å¡Ä¡Ä700¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë
¼ò¡ÊÂæÏÑ¤Ç¤ÏÊÆ¾ÆÃñ¡Ë¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2/3
²¼½àÈ÷
¥¹¥Ú¥¢¥ê¥Ö¤ÏÇ®Åò¤Ç3Ê¬¤æ¤Ç¡¢¿å¤Ç¤è¤¯Àö¤¤¡¢¤¶¤ë¤Ë¾å¤²¤Æ¿åµ¤¤òÀÚ¤ë¡£
Âçº¬¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£
ÄÄÈé¤Ï¤µ¤Ã¤ÈÀö¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
ºî¤êÊý
¡Ê1¡ËÆé¤Ë¥¹¥Ú¥¢¥ê¥Ö¡¢Âçº¬¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¿å¤òÆþ¤ì¤ÆÊ¨Æ¤µ¤»¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¥¢¥¯¤ò¼è¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¾¯¤·¤º¤é¤·¤Æ³¸¤ò¤·¤Æ¡¢Ãæ²Ð¤Ë¶á¤¤¼å²Ð¤Ç30Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£
¡Ê3¡ËÊÆ¾ÆÃñ¤È±ö¡¢ÄÄÈé¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë10Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤Æ´°À®¡£¿©¤Ù¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄÄÈé¤Ï¼è¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÄÄÈééÇèùÇÓ¹üÅò°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÄÄÈé¤òÆÚ¤Î³Ñ¼Ñ¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¤ì¤ÐÌ£¤¬Äù¤Þ¤ê¡¢»é¤Ï·Ú¤¯¤Ê¤ë¡£¤ß¤«¤ó¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤³¤Îµ¨Àá¡¢Èé¤ò¤¹¤°¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¾¯¤·ÀË¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡ÇÀÌô¤Î¿´ÇÛ¤Î¤Ê¤¤°ÂÁ´¤Ê¤ß¤«¤ó¤òÁª¤ó¤Ç¡¢²ÃÇ®¤·¤Ê¤¬¤é´¥¤«¤»¤Ð¡¢ÉÔÄ´¤Î´ËÏÂ¤«¤éÎÁÍý¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Þ¤Ç¡¢Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤ÇÌòÎ©¤Ä¾ìÌÌ¤Ï»×¤¤¤Î¤Û¤«Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡¿²«Ô÷Û¡¡Ê¤³¤¦¡¦¤±¤¤¤è¤¦¡Ë±¡Ä¹¡ÃÎÉ¸µÃæîÐ¿Ç½ê¡ÊÂæËÌ»Ô¡Ë
¡ÊµÁ¼éÂç³Ø ³Ø»Î¸åÃæ°å³Ø»Î¡Ë
ÇÏÐó°å±¡¸¡ñä²Ê¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆÃæ°å¤ØÅ¾¸þ¡£¹âÍºÄ¹¹®°å±¡¡¦²¸¼ç¸ø°å±¡ Ãæ°åÉô¸¦½¤¡£ÊÆ¹ñClean Needle Technique¡ÊCNT¡Ë¼èÆÀ¡£ÎÉ¸µÃæîÐ¿Ç½ê ±¡Ä¹¡¢¿Î¿ÍÃæîÐ¿Ç½ê ÀìÇ¤°å»Õ¤òÎòÇ¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¥ì¥·¥Ô¡¿¾®²ÏÃÎØª»Ò¡¡
¡ÊÂæÏÑÎÁÍý¸¦µæ²È¡¿¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
ÂæÏÑÎÁÍý¹¥¤¤¬¹â¤¸¤Æ¡¢2019Ç¯¤«¤éÂæËÌºß½»¡£ÂæÏÑ¤ÎÄ´Íý»ÕÌÈµö¡ÖÃæ»ÁË£Ä´Êºµéµ»½Ñ»Î¡×¤ò¼èÆÀ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¢¤Ã¤µ¤ê·Ú¤ä¤«¡£ÂæÏÑ²ÈÄí¤ÎËèÆü¤´¤Ï¤ó¡Ù¡ÊÆüÅì½ñ±¡ËÜ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÈëÌ©¤Ë¤·¤¿¤¤¡ªÂæÏÑ¤ÎËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÅÚ»º¡Ù¡ÊÃ¤Ì¦½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¡£
