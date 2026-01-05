¡Ö¶²¤ë¤Ù¤¥é¥¤¥Ð¥ë¡×¤À¤¬¡ÖÀèÁÄ¤Î²¸¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ä¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°ÁûÆ°¤Î¡ÖÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡×¤òÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤É¤¦ÏÀ¤¸¤¿¤«¡¡µÄÏÀ¤¬Ê¨Æ¤·¤¿¡Ö¹â»ÔÈ¯¸À¡×¤Î°úÍÑ
¡¡2026Ç¯¤ÏÆüÃæ´Ø·¸¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÇ¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤è¤ëºò½©¤Î¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×È¯¸À°ÊÍè¡¢Î¾¹ñ¤Î´Ø·¸¤Ï°²½¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç±Æ¶Á¤¬¸«¤é¤ì¤ëÃæ¡¢Í¾ÇÈ¤ò¿©¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë°ì¿Í¤¬Âîµå¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¡Ê22¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£È¯¸À¸å¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤È¸«¤é¤ì¤ë´ÑµÒ¤«¤éÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼Ãæ¹ñ¤ÎÂîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÏÄ¥ËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¤Î¤«¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÎÄ¥ËÜ¤ÎÊó¤¸¤é¤ìÊý¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÚÀ¾Ã«³Ê/¥é¥¤¥¿¡¼¡Û
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡Û¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¡¦Ãæ¹ñ¥Ú¥¢¤¬·Ç¤²¤¿¡ÖÂçÎ¦´ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¡¡Âîµå°Ê³°¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤âÀ¯¼£¤Î±Æ¤¬
Éé¤±¤¿¤é°®¼ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤
¡¡ºòÇ¯12·î14Æü¤Þ¤Ç¹á¹Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Âîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤ÎÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿Ä¥ËÜÃÒÏÂ¡£
¡¡Ä¥ËÜ¤ÏµÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¤À¤¬¡¢Î¾¿Æ¤ÏÃæ¹ñ¡¦»ÍÀî¾Ê½Ð¿È¤ÎÂîµåÁª¼ê¤Ç¡¢½ÐÀ¸»þ¤ÏÃæ¹ñÀÒ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Ä¥ËÜ¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ËÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò´Þ¤à¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂç²ñ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ë¡¼¥Ä¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤âÊì¤ÏÃæ¹ñÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¶¯¹ëÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÃæ¹ñÁª¼ê¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡11·î²¼½Ü¡Á12·î¾å½Ü¤ËÃæ¹ñ¡¦À®ÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âîµå¤Îº®¹çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ä¥ËÜ¤Ï´ÑµÒÀÊ¤«¤é·«¤êÊÖ¤·¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼õ¤±¡¢Áª¼ê¾Ò²ð¤ÎºÝ¤Ë¤ÏËå¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä¥ËÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â»î¹ç¸å¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤âÉé¤±¤¿¤é¤Á¤ã¤ó¤È°®¼ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î´ÆÆÄ¤¬¡×¤ÈÉÔËþ¤òÏ³¤é¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ä¥ËÜ¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¤ÈÃæ¹ñ¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ï°®¼ê¤Ë±þ¤¸¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢Ä¥ËÜ¤¬ÇÔËÌ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ß¡¢°®¼ê¤Ë±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¿·¤¿¤ÊÆÍÇËÎÏ¤ò
¡¡Ãæ¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ±Ç¤ë¤è¤¦¤À¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¾å´Ñ¡Ù¤Ï¡ÖÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇÍÎÏ¤Î¥«¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡£º£¤Ï¤è¤êÀ®½Ï¤·¡¢Ãæ¹ñ¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶²¤ë¤Ù¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤Î»Òµí¤¬¸×¤ò¶²¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÄ¥ËÜ¤Ï¼ã¼ê¤é¤·¤¤Àª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä·Ð¸³¤ò¿¼¤á¡¢¿·¤¿¤ÊÆÍÇËÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¥ËÜ¤ÎºÇ¿·¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï4°Ì¡£¥Ó¥Ã¥°¥²¡¼¥à¤ÇÃæ¹ñÁª¼ê¤ò¶ì¤·¤á¤¿¤ê¡¢¾¡Íø¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢Âîµå¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¤ÎÇÆ¸¢¤ò¶¼¤«¤¹É®Æ¬³Ê¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÐþËý¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤
¡¡WTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤ÇÄ¥ËÜ¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿Ä¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÁê¼ê¤¬¤É¤ì¤À¤±¶¯¤«¤í¤¦¤¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐ¤ËÀäÂÐ¤ËÀäÂÐ¤ËÀäÂÐ¤ËÀäÂÐ¤ËÍ¥¾¡¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤òÀ©¤·¤¿¤¢¤È¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤È¸À¤¨¤ÐºòÇ¯11·î¤Ë¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×È¯¸À¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆüÃæ´Ø·¸¤¬µÞÂ®¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤ò¿¿»÷¤·¤¿Ä¥ËÜ¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÎSNS¤Ç¤ÏÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¤ÎÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë5²ó¤âÀäÂÐ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÐþËý¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ÇÆüËÜ¤Î¼óÁê¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤Î¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¯¼£Åª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¶´¤ß¹þ¤à¤Î¤Ï¤¦¤Ã¤«¤ê¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï·×»»¤µ¤ì¤¿ÀÀÌó½ñ¤À¡£Èà¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ì¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò°ú¤Îö¤¯¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î°ÂÁ´¤ÊÆþ¾ì·ô¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¿Éíå¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤ä¡¢¡Ö°ì²ÈÁ´°÷¤¬Çä¹ñÅÛ¡×¡¢¡ÖÀèÁÄ¤Î²¸¤òËº¤ìµî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈóÆñ¤Î¸ÀÍÕ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
±¦Íã½¸ÃÄ¤ËÃéÀ¿¤ò
¡¡¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖÉ´ÅÙ¡×¤Î¸Ä¿Í¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾¤·¤¿¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤¢¤ë¼ï¤ÎÀ¯¼£Åª·¹¸þ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂª¤¨¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¤Î¸ÀÍÕ¤ò°úÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î±¦Íã½¸ÃÄ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃéÀ¿¤ò¼¨¤·¡¢µ¢²½Áª¼ê¤È¤¤¤¦Â°À¤òÇö¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¸«Êý¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤ÏÄ¥ËÜ¤ò¡ØÆüËÜ¿Í°Ê¾å¤ËÆüËÜ¿Í¤é¤·¤¤¡Ù¡¢¡Øµ¢²½»ÔÌ±¤ÎÌÏÈÏ¤À¡Ù¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Î¿ÍÊª¤¬À¯¼£Åª¤ÊÈ¯¸À¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂ»¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½¸ÃÄ´Ö¤Î¾ð½ïÅª¤ÊÂÐÎ©¤ò·ã²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×
¡¡Á´ÂÎÅª¤ËÈãÈ½Åª¤Ê¥È¡¼¥ó¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢ÊÌ¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤â¾Ã¤»¤Ê¤¤¡Ø¶¸ÌÑ¡Ù¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¡¡Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸Êø²õ¡¡Ì¾À¼¤ÏËüÇ½Ìô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÄ¥ËÜ¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡ÖÄ¥ËÜ¤ÏWTT¤ÎÂç²ñÃæ¡¢²¿¤Î±óÎ¸¤â¤Ê¤¯¹â»ÔÁáÉÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë±¦Íã¤ÎÂåÉ½Åª¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡×
¡ÖÄ¥ËÜ¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤À¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î·ì¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½²¼¤Î¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ê»þ´ü¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤íÏ¢ÁÛ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¤Ø¤ÎÄÉ¿ï¤òÂçÀ¼¤ÇÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡£´°Á´¤Ê¥³¥¦¥â¥êÌîÏº¤Ç¤¢¤ë¡×
¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤¬»î¤µ¤ì¤ë
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸øÅ¨¤Ç¤¢¤ê¡¢¶Ë¤á¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½¬¶áÊ¿¤ä¥×¡¼¥Á¥ó¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¼Ò²ñ¤Ï¹ñÀÒ¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Ë·ìÅý¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¥ËÜ¤¬Ãæ¹ñÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¹ñÀÒ¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤âÃæ²Ú·ÏÌ±Â²¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¸«Ðö¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¤¢¤ë¹á¹Á¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤Î¸ÀÍÕ¤ò°úÍÑ¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¤Î¤ÏÉ¬Á³¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£À¯¼£²È¤ÎÌ¾Á°¤ò¸ø¤Î¾ì¤Ç½Ð¤¹¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤ä½Å¤ß¤â¡¢ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¡£Ãæ¹ñ¿Í¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢Ä¥ËÜ¤Î¸ÀÆ°¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥´¥Þ¥¹¥ê¤ä¤ªÄÉ½¾¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤¬¡ÖÆÃ¹¶»ñÎÁ´Û¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤ÆÃæ¹ñ¤«¤éÌÔÈ¿È¯¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÂîµåÁª¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¸ÀÆ°¤¬Ãà°ìÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ³èÆ°¤¹¤ë½ÉÌ¿¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ê¡¸¶°¦¤Î¤è¤¦¤ËÃæ¹ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ïµ÷Î¥¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Âîµå¤ÏÃæ¹ñ¤Î¹ñµ»¤Ç¤¢¤ë¤æ¤¨¡¢ÁêÅö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤¬»î¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ê¤Î¤À¡£
ÎäÀÅ¤Ê¸«Êý¤â
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤óÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Ë¤âÎäÀÅ¤Ê¸«Êý¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÄ¥ËÜ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£Ä¥ËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼¥Ð¥¤¥¯¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¡ÈËàÂñ¡Ê¥â¡¼¥È¡¼¡Ë¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝÂç²ñ¤Î²ñ¾ì¤Ë¤â¡¢Ãæ¹ñ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁûÆ°¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢Ãæ¹ñ¤Î¸Ä¿Í¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÏÎäÀÅ¤Ë±þ±ç¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÄ¥ËÜ¤Î¹ñÀÒ¤ä²áµî¤Î¤¤¤¶¤³¤¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤³¤À¤ï¤ê²á¤®¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¿Í¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÁªÂò¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÄ¥ËÜÁª¼ê¤¬Ãæ¹ñÁª¼ê¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤³¤½¤¬°ìÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡×
¡¡1·î7Æü¤«¤é¤Ï¡¢¥É¡¼¥Ï¤ÇWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÄ¥ËÜ¤ò´Þ¤à8Áª¼ê¤¬½Ð¾ìÍ½Äê¡£Ãæ¹ñÁª¼ê¤È¤Î´Ö¤Ç¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡´ØÏ¢µ»ö¡Ö¡ØÌµÃÎ¡Ù¡Ø¶òÆß¡Ù¡ØÀöÇ¾¶µ°é¡Ù¡ÄÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ØÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡Ù¤ò¤É¤¦ÏÀ¤¸¤¿¤«¡¡Åì¶¿¿À¼ÒË¬Ìä¡ØÀÐÀî²Â½ã¡Ù¡ØÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ù¤Ë¤Ï¡Ø»²ÇÒ¤·¤¿¤«¤é»´ÇÔ¤·¤¿¡Ù¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆÃ¹¶»ñÎÁ´Û¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿ÂîµåÁª¼ê¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤«¤éÌÔÈ¿È¯¤ò¼õ¤±¤¿ÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾Ã«³Ê¡Ê¤Ë¤·¤¿¤Ë¡¦¤¿¤À¤¹¡Ë
1981Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¼Ò²ñ²Ê³ØÉôÂ´¡£ÃÏÊý¿·Ê¹¡Ö¿·³ãÆüÊó¡×¤Îµ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2009¡Á15Ç¯¤Þ¤Ç¾å³¤¤ËÂÚºß¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø°ì¶åÈ¬»Í¡Ü»Í¡»¡¡¥¦¥¤¥°¥ëÀø¹Ô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¡¢¡Ø¹á¹Á¾¯Ç¯Ç³¤æ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ê¤É¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô