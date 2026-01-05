錦織圭　日本代表入り　２月に開催の男子テニス国別対抗戦デビス杯対オーストリア戦代表発表

日本テニス協会は５日、オンラインで会見を開き、２月６、７日に開催される男子国別対抗戦デビス杯決勝大会予選１回戦対オーストリア（東京・有明コロシアム）の日本代表５人を発表し、元世界ランキング４位で現１５６位の錦織圭（ユニクロ）が２０２５年２月の英国戦以来の代表入りを果たした。

オンライン会見で添田豪日本代表監督は、錦織について「戦力として期待している。１００パーセント戻ってくれば、このチームでは強い方」と、けがからの回復次第では、出場の可能性もにおわせた。また「彼がこのチームにいることで、他の選手にプラスになる」と、チームへの影響力も期待した。

錦織は、けがや個人戦への集中などが理由で、２０１６年９月のウクライナ戦を最後に、デビス杯への参加を見送ってきた。２０２０年３月のエクアドル戦で代表復帰したが出場せず。２０２４年９月のコロンビア戦が、８年ぶりに出場も伴った代表入りとなった。

錦織は現在、２０２６年開幕戦として５日に開幕したツアー下部大会キャンベラ国際（オーストラリア・キャンベラ）に出場予定で、現地入りし練習中。６日以降に１回戦で、第１シードと対戦する。

▼デビス杯オーストラリア戦日本代表 望月慎太郎（木下グループ）、西岡良仁（ミキハウス）、錦織圭（ユニクロ）、綿貫陽介（ＳＢＣメディカルグループ）、柚木武（イカイ）