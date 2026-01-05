Æü¶äÍø¾å¤²¤Ç¡È½»Âð¥í¡¼¥ó¸ºÀÇ¡É¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©¡¡¡ÖÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¡×¤Î¡ÈÆó¤Ä¤ÎÌÜ¶Ì¡É¤òFP¤¬¿É¸ý²òÀâ
¡¡¤ªºÐÊë¤äµ¢¾Ê¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤Î½àÈ÷¤Þ¤Ç¡½¡½¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï°ìÇ¯¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â½ÐÈñ¤¬¿ó¤à»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö±ß°Â¡×¡ÖÊª²Á¹â¡×¤Î¤´»þÀ¤¤ÈÁêÐØ¤Ã¤Æ²æ¡¹¤Î²û¤Ï´¨¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤À¤¬¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ª¾å¤ÎÌµºö¤Ö¤ê¤Ë¤ÏÌÜ¤òÊ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£Àè¤´¤íÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö2026Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¡×¤ÎÆâÍÆ¤â¡Ö¾®Î³¡×¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤ÈÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¿É¸ý²òÀâ¤¹¤ë¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï½µ´©¿·Ä¬2025Ç¯12·î25Æü¹æ¤ÎÆÃ½¸µ»ö¡Ú¡Ö±ß°Â¡×¡ÖÊª²Á¹â¡×¤Ç¤¤¤ÞÃÎ¤ê¤¿¤¤ ºÇ¶¯¤Î»ñ»ºËÉ±Ò½Ñ¡Û¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö2026Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¡×¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö¸ºÀÇ¡×¡ÖÁýÀÇ¡×¹àÌÜ
¡¡¤ªÊÆ·ô¤òÇÛ¤ë¡¢ÇÛ¤é¤Ê¤¤¤Çº®Íð¤¬Â³¤¯¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î·ÐºÑÂÐºö¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ²æ¡¹¤Î²È·×¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£º£·î16Æü¡¢»²±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç²Ä·è¤·¤¿ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤ÈÌÃÂÇ¤ÁÁí³Û¤ÏÌó20Ãû±ß¤Ë¤âµÚ¤Ö¡£
¡¡ÊäÀµÍ½»»¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¯ÉÜ¤È¼«Ì±ÅÞ¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö2026Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¡×¤À¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤ò¤É¤¦ÌÀµ¤¹¤ë¤«¤Ç¡¢¼«Ì±¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î´Ö¤Ç¶î¤±°ú¤¤¬Â³¤ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¡ÖÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¡×¤Ï²æ¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÀÇÄ´¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞÀÇÀ©Ä´ºº²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËèÇ¯12·î¤ÎÃæº¢¤Ë¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ëÀÇÀ©²þÀµ¤Î¸¶°Æ¤¬¡ØÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¡Ù¤Ç¤¹¡£ÍâÇ¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤ÎÊý¿Ë¤ä¹ü»Ò¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ë´ð¤Å¤¿ô¡¹¤ÎË¡°Æ¤¬¹ñ²ñ¤Ç¿³µÄ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤¬ÁýÀÇ¤µ¤ì¸ºÀÇ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£Ç¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¤Î²æ¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤òÀê¤¦¤Î¤Ë·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯º£²ó¤Î¡ÖÀÇÀ©²þÀµ¡×¤ÎÃæ¿È¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¼çÎ©¤Ã¤¿°Æ¤Ï35ÊÇ¤ÎÉ½¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤¬¡¢ºÇ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï²æ¤¬²È¤Î²È·×¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¸ºÀÇ°Æ¤À¡£
¡¡º£²óÌÜ¶Ì¤Î¸ºÀÇÁ¼ÃÖ¤Ï2°Æ¤¢¤ê¡¢°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¸ºÀÇ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÅÔ¿´¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Ï¹âÆ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤³ºÇ¶á¤ÏÃæ¸ÅÊª·ï¤Î¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ºÀÇÂÐ¾Ý¤Î¥í¡¼¥ó¸ÂÅÙ³Û¤¬ºÇÂç3000Ëü±ß¤«¤é4500Ëü±ß¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£Å¬ÍÑ´ü´Ö¤Ï10Ç¯¤«¤é13Ç¯¤Ë°ú¤±ä¤Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾®Î³¤¹¤®¤ëÀ¯ºö¡×
¡Öº£²ó¤ÎÀÇÀ©²þÀµ°Æ¤Ï¡¢Áí¤¸¤Æ¡È¾®Î³¤¹¤®¤ëÀ¯ºö¡É¤Ð¤«¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥ê¥µ¡¼¥ÁÂåÉ½¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¿¼Ìî¹¯É§»á¤À¡£
¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¼«Ì±ÅÞÀÇÄ´¤Î¿Í»ö¤¬ºþ¿·¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤À¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²ò·è¤¹¤Ù¤º¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ï²¿¤â¼ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¸ºÀÇ¤ÎÏÈ¤òÃæ¸ÅÊª·ï¤Ë¹¤²¤Æ¤â¡¢ÉÔÆ°»º²Á³Ê¹âÆ¤Î²ò·è¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£³°¹ñ¿ÍÅê»ñ²È¤äÆüËÜ¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤è¤ëÃ»´üÅª¤ÊÅêµ¡ÅªÉÔÆ°»º¼è°ú¤òÍÞ¤¨¤ëÀ¯ºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
¡¡²áµî¤ËÀ¯ÉÜ¤ÏÉÔÆ°»º¤òÃ»´ü´Ö¤ÇÅ¾Çä¤¹¤ë¹Ô°Ù¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤ÀÇÀ©¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÄÌ¾ï¤ÏÉÔÆ°»º¤ÎÊÝÍ´ü´Ö¤¬5Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢ÀÇÎ¨¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¤Ï¡¢Å¾ÇäËÉ»ßÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢¹ØÆþ»þ¤«¤é2Ç¯°ÊÆâ¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë¤È½Å¤¤ÀÇ¤ò²Ý¤¹¡ØÄ¶Ã»´ü¡Ù¤Î¶èÊ¬¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Î¹âÆ¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ã»´ü¤ÎÇä¤êÇã¤¤¤òÍÞÀ©¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤Þ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤½îÌ±¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¸ºÀÇ¤è¤êÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÞ¤·¤â¿¢ÅÄÏÂÃËÁíºÛÎ¨¤¤¤ëÆü¶ä¤Ï¡¢18Æü¤«¤é19Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«¤¯¡Ö¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò0.75%¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡BRICs·ÐºÑ¸¦µæ½êÂåÉ½¤Ç¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤ÎÌçÁÒµ®»Ë»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡Ö¿¢ÅÄÁíºÛ¤Ï¡¢º£¸å¤â¶âÍø¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢1.5%ÄøÅÙ¤ÎÃæÎ©¶âÍø¤Ë¸þ¤±¤Æ¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¶âÍø¾å¾º¤Ë¤è¤ë¥í¡¼¥ó¤ÎÉéÃ´Áý¤¬¡¢¸ºÀÇ¸ú²Ì¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð²È¤òÇã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÂÂß¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤ÎÎ®¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¸ºÀÇ¤â¡¢¸ú²Ì¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¢¤ë¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤ÐÈùÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¡£È´ËÜÅª¤ËÉÔÆ°»º²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤ë²ò·èºö¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡Á°½Ð¤Î¿¼Ìî»á¤¬ÏÃ¤ò·Ñ¤°¡£
¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¸ºÀÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º²Á³Ê¹âÆ¤ÎÈ´ËÜÅªÂÐºö¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢À¯ÉÜ¤¬½îÌ±¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤¹°ì»þ¤·¤Î¤®¤ÎÂÐ±þ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç½»Âð¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÁØ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¸½ÌòÀ¤Âå¤¬¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢70¡Á80Âå¤Î¹âÎð¼ÔÀ¤Âå¤Ë¤ÏÁ´¤¯´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Æó¤ÄÌÜ¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤µ¤ì¤ëNISA¡Ê¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ë¤ÎÀ©ÅÙ³È½¼¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇNISA¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤ÎÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï18ºÐ°Ê¾å¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï0ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡£Ç¯´ÖÅê»ñÏÈ¤Ï60Ëü±ß¡¢Áí³Û¤Ï600Ëü±ß¤¬¾å¸Â¡£ÀÇÄ´¤Ï¶µ°é»ñ¶â¤Ë½¼Åö¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¶»¤òÄ¥¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¶â»ý¤Á¤Ø¤ÎÍ¥¶øºö¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤â°ìÉô¤Î»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤¬²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¸ºÀÇºö¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¼«¤é¤Î²Ô¤®¤ò¤¹¤Ç¤ËNISA¤Ø¤ÈÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢»Ò¶¡ÍÑ¤ÎÏÈ¤Ë¤Þ¤ÇÅê»ñ¤Ç¤¤ëÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë²ÈÄí¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ºÆ¤Ó¿¼Ìî»á¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢
¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¶â»ý¤Á¤Ø¤ÎÍ¥¶øºö¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¸þ¤±¤Ë°ì¿Í¤¢¤¿¤ê¿·¤¿¤Ë600Ëü±ß¤ÎÏÈ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¤´¤¯°ìÉô¤ÎÁØ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á´À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ºö¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¾¯»Ò²½ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤â¡¢NISA¤ÎÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤ò°ú¤²¼¤²¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢É×ÉØ´Ö¤Ç¡È¤¸¤ã¤¢»Ò¶¡¤òºî¤í¤¦¡É¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡ÍÎÁÈÇ¤Îµ»ö¡Ú¡Ö¾®Î³¤¹¤®¤ëÀ¯ºö¤Ð¤«¤ê¡Ä¡×¡¡ÀìÌç²È¤¿¤Á¤¬ÆÉ¤ß²ò¤¯¡Ö2026Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¡×¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡È¹ñ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¡Û¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¡×¤ËÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¹ñ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì»þÂå¤Î»ñ»ºËÉ±Ò½Ñ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô