¡ÈOPEC¥×¥é¥¹¡É¸¶ÌýÁý»º¤ÎÄä»ß°Ý»ý
¡¡OPEC¡áÀÐÌýÍ¢½Ð¹ñµ¡¹½¤Ë¥í¥·¥¢¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤¿Í»Ö8¥«¹ñ¤¬²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢3·î¤Þ¤Ç¸¶Ìý¤ÎÁý»º¤òÄä»ß¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ê¤ÉOPEC¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤Ë¥í¥·¥¢¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤¿¡ÖOPEC¥×¥é¥¹¡×¤ÎÍ»Ö8¥«¹ñ¤Ï4Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç²ñ¹ç¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µîÇ¯11·î¤Ë¸¶ÌýÁý»º¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·èÄê¤·¡¢º£²ó¡¢1·î¤«¤é3·î¤Þ¤Ç¤³¤ÎÊý¿Ë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¹ç¤Ï10Ê¬¤Ç½ªÎ»¤·¡¢À¤³¦ºÇÂç¤ÎÀÐÌýËäÂ¢ÎÌ¤ò¸Ø¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏµÄÏÀ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤ÏÊ£¿ô¤Î»²²Ã¹ñÂåÉ½¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤Î¹´Â«¤ò¼õ¤±¤ÆÄ¾¤Á¤Ë¶¡µëÎÌ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤Ï»þ´ü¾°Áá¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¿ô¥«·î´Ö¤Ï½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë