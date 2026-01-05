もしあなたが突然居なくなったら、誰かに気づいてもらえるだろうか。居なくなったら誰かがすぐ気づく。いつかは気づいてくれる。捜索願いも出してくれるはず。しかし、そうじゃない人もいる。

【映像】コインロッカーに遺棄された女性の顔を復元（実際の映像）

中には、殺害されたにもかかわらず、犯人どころか、その被害者すら誰なのかもいまだ分からない、そんな人たちもいる。

一体何があったのか。どんな人生だったのか。なぜ誰からも気づかれないままでいるのか。警察では情報を呼びかけている。

殺害された可能性がある身元不明者。

2015年5月、東京駅のコインロッカーの中から女性の遺体が発見された。スーツケースに入れられた状態で、年齢は70~80歳位。身長は140cm位。頭蓋骨から復元した顔が公開されている。

2022年1月、栃木県・日光市。ゴルフ場の跡地に置かれていたスーツケースやスポーツバッグから、男性のものと見られる頭部や胴体が発見された。40~70歳位で身長は160~170cm位。この男性の40代、60代の顔のイメージ画が公開されている。のちに容疑者は逮捕された。しかし、被害者が誰なのかは不明のままとなっている。

ほかにも遺体で発見された身元不明者たちがいる。

2016年6月、東京・江東区、東砂。荒川の河川敷で、頭部など上半身の一部が白骨化した女性の遺体が見つかった。20〜40歳代（推定）で身長は165~167cm。赤色ボーダー柄のセーターと黒色ズボンの服装だった。復顔写真と着ていた服のイラストが公開されている。

2015年10月には、島根県松江市の山林で頭蓋骨が見つかった。18~30歳位で右奥歯に銀冠の歯科治療の痕があった。復顔のイラストが公開されている。

2023年5月には、富山県射水市で海上に男性の遺体。20~50歳位で身長は173cm。黄色チェック柄のワイシャツ、ジーパンを着用していた。顔のイラストや着ていた服などが公開されている。

2024年5月、島根県益田市の国道沿いで男性の遺体。50代以上で身長は168cm位。黒色長袖Tシャツ、紺色スウェットズボン、紙オムツを着用していた。顔のイラストと着ていた服などが公開されている。

2025年1月、埼玉県草加市で男性の遺体。50~90歳で身長は160cm。黒の長袖シャツ、黒の長ズボン、黒のサンダルを身につけていた。顔のイラストが公開されている。

2025年2月東京・台東区、上野公園で男性の遺体。60~80歳位で身長は155~165cm。紺パーカー、ベージュチノパン、黒色運動靴、赤白縞柄靴下を着用し、黒色小銭入れを所持。カラーの顔のイラストや着ていた服が公開されている。

2025年3月東京・中央区、日本橋浜町で女性の遺体。45~65歳位で身長は150~160cm。灰色コート、青色スカート、黒色サンダル、黒色靴下、黒色ショルダーバッグ、香水、口紅を所持。カラーの顔のイラストと着ていた服が公開されている。

2025年3月東京・江東区、亀戸で男性の遺体。30~50歳位で身長は155~165cm。カーキ色Tシャツ、赤色Tシャツ、黒色ジャージズボン、黒色運動靴、タバコ、ライター、黒色小銭入れを所持。カラーの顔のイラストと着ていた服などが公開されている。

2025年4月埼玉県川口市で女性の遺体。50~80歳位で身長は154cm。茶色のジャンパー、紫色長袖Tシャツ、ピンク色の長ズボン、茶色のハット、黒色スニーカーを身につけ、眼鏡と黒色手提げバッグを所持。顔のイラストや着ていた服が公開されている。

2025年５月埼玉県さいたま市で男性の遺体。50~80歳位で身長は168cm。灰色パーカー、ベージュの長ズボン、白のスニーカー、白の手提げバッグを所持。顔のイラストと着ていた服が公開されている。

2025年５月東京・中央区の勝どきで男性の遺体。60~80歳位で身長は160~170cm。黒色ジャンパー、灰色パーカー、茶色ズボン、黒色運動靴、黒色靴下を着用。カラーの顔のイラストと着ていた服などが公開されている。

2025年8月埼玉県熊谷市で男性の遺体。30~50歳位で身長は175cm。紺色パーカー、紺色長袖、黒色ジーンズ、茶色スエード靴、緑色ショルダーバッグを所持。カラーの顔イラストと着ていた服などが公開されている。

2025年8月埼玉県春日部市で男性の遺体。60~80歳位で身長は163cm。黄色半袖Tシャツ、紺色ハーフパンツ、サンダルを着用。顔のイラストと着ていた服などが公開されている。

2025年9月富山県高岡市で男性の遺体。40~60歳位で身長は170cm。黒色半そでTシャツ、黒色作業ズボン、野球帽、黒色ベルト、黒色サンダル、ベージュのトートバッグを所持。顔のイラストや着ていた服が公開されている。

2025年11月、埼玉県越谷市で女性の遺体。50~90歳で身長は148cm。黒色花柄長袖セーター、黒色長ズボン、灰色靴下を着用。カラーの顔イラストと着ていた服が公開されている。

警察庁の統計では、行方不明者の数は2024年度だけで8万人を超え、これまで身元がわかっていない遺体は2万人にのぼる。さらには、引き取り手のない遺体を合わせると4万人以上いるとする報告もある。

