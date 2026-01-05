ÅìÅÅ¼ÒÄ¹¡Ö°ÂÁ´¤Ë½ª¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡Çðºê¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ÇÇ¯Æ¬¤¢¤¤¤µ¤Ä
¡¡ÅìµþÅÅÎÏ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¾®ÁáÀîÃÒÌÀ¼ÒÄ¹¤Ï5Æü¡¢Ê¡ÅçÂè1¸¶È¯¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¼Ò°÷¤Ë¸þ¤±Ç¯Æ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸¶»ÒÏ§¤ò20Æü¤Ëµ¯Æ°¤µ¤»¤ëÇðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¡Ê¿·³ã¸©¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÆ²ÔÆ¯¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤À¡£°ÂÁ´¤Ë½ª¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Çðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¤ÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯»ö¸Î¸å¤Î2012Ç¯¤«¤éÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡Åç¸¶È¯¤ÎÇÑÏ§ÈñÍÑ¤¬·Ð±Ä¤ò°µÇ÷¤¹¤ëÃæ¡¢¿·¤¿¤Ê¼ý±×¸»¤Î³ÎÊÝ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ÁáÀî»á¤Ï¡ÖËÄÂç¤ÊÀ®Ä¹Åê»ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡ÊÂ¾¼Ò¤È¤ÎÄó·È¡Ë¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£·Ð±Ä¤ÎºÇÍ¥Àè»ö¹à¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£