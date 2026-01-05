¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¥ï¥¤¥×±Û¤·¤Ë¥¥¹¡ª¡©¶¦±é¼Ô¤¬¡Ö¤¢¤Î»ØÎØ¤Ï¡Ä¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¤â¡¢²¬ÉôÎÛ¡ÖÇä¤ë¤è¡¢»ä¡×
¡¡¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é¤ÎÂç·âÄÀ¤À¤Ã¤¿¡£°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬1·î2Æü¡¢¡ÖABEMA BOATRACE COLORS¡Ø¤È¤¤á¤¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡Ù¡×¤ËMC¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¸µ¥«¥Î¤Ø¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¤¿¤á¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿»ØÎØ¤ò¶¦±é¼Ô¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢Â¨ºÂ¤ËµñÈÝ¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤¤¤ï¤¯¤Ä¤¤Î»ØÎØ¤Ë²¬ÉôÎÛ¡ÖÇä¤ë¤è¡×
¡¡ÈÖÁÈÃæÈ×¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£1²óÌÜ¤ÎCM¿¶¤ê¤Ç½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¸µAKB48¡¦²¬ÉôÎÛ¤¬¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é¥¥¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢2²óÌÜ¤ÎCM¿¶¤ê¤Ç¤Ï¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤â¡Ö¤¨¡¼¡ª¡©1²ó¤À¤±¤À¤¾¡¢¥Á¥å¡¼¡×¤È¥¥¹´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°¥Î¥ê¤«¡¢¥¥¹´é¤ò¤¹¤ë¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Î²£¤Ë¥ï¥¤¥×¤Ç²¬Éô¤Î´é¡£°ì½Ö¤À¤±²¬Éô¤¬¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ÎÊý¤ò¸þ¤¯¤È¡¢µ¿»÷¥¥¹¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Âç¤¤¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë²¬Éô¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¤³¤ó¤Ê»È¤¤Êý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡£Í·¤Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¶ì¾ð¤òÆþ¤ì¤ë¤â¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤·¤ó¤Í¤§¡£¶âÍË¥Ü¡¼¥È¤ÏÊ¿ÏÂ¤À¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤È¾åµ¡·ù¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢³Ú¤·¤¤¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤âÒì¤¯¤È¡¢¿Ê¹ÔÌò¤¬¡Ö¤¢¤Î»ØÎØ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº£Ç¯¡¢ÎÛ¤Á¤ã¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÓò¤·Î©¤Æ¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê²¬Éô¿ä¤·¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤â¡Ö163Ëü±ß¤Î»ØÎØ¤À¤«¤é¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£²¬Éô¤¬¡ÖÇä¤ë¤è¡¢»ä¡×¤ÈÂ¨Åú¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤é¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¡ØÇä¤ë¤è¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¡Ö¼Á²°¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤ÎÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿BOATRACE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë