ドジャースの救援左腕アレックス・ベシア投手（29）の妻、ケイラ夫人が昨秋に娘を亡くして以降、初めてSNSを更新し、近況を報告した。5日までに「USAトゥデイ」など複数の米メディアが報じた。

「USAトゥデイ」によると、ケイラ夫人はTikTokに約2分の動画を投稿。「アレックスと私は、毎日を何とか乗り越えようとしています。私たちにとって今は毎日がとても違っていて、言葉にできません」と語った。

その上で「私たちへのサポートと愛情に本当に感謝しています」と支援者らに感謝の言葉を口にし「同じ経験をしている人が、自分は一人じゃないと思えるようになるきっかけになればと思っています」と自身のような辛い体験をした人々の手助けになればと語った。

ベシアとケイラ夫人は昨年11月、インスタグラムで第1子である愛娘スターリングちゃんが亡くなったことを報告。「私たちの小さな天使、私たちは永遠にあなたを愛し、あなたはいつも私たちと一緒にいます」と赤ちゃんと手をつないだ写真を投稿し「私たちの美しい娘が10月26日日曜日に天国に行きました」とワールドシリーズ（WS）期間中に亡くなっていたと記した。

ベシアはドジャースが2連覇を果たした昨年のワールドシリーズを「家庭の事情」を理由に欠場。試合中はドジャースだけでなく、ブルージェイズの救援投手陣もベシアの背番号「51」を帽子に付けていた。