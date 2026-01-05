¼Ö¤ÇÊâÆ»¾å¤ò»¦°Õ»ý¤Ã¤Æ±¿Å¾¡Ä37ºÐÃË¤ò»¦¿ÍÍÆµ¿¤Ê¤É¤ÇºÆÂáÊá¡¡¡ÖÊâÆ»¤ò»þÂ®60km¡ÄË´¤¯¤Ê¤ë¤«¥±¥¬¡£¼«Ê¬¤¬°¤«¤Ã¤¿¡×¡¡14¿Í»à½ý¤Ò¤Æ¨¤²
Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Ç14¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿37ºÐ¤ÎÃË¤¬»¦¿Í¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï2025Ç¯11·î24Æü¡¢ÂÎ©¶è¤ÇÅðÆñ¼Ö¤¬Ë½Áö¤·Êâ¹Ô¼Ô¤é¤ò¤Ï¤Í¡¢2¿Í¤¬»àË´¤·12¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿²£ÈøÍ¥Í´ÍÆµ¿¼Ô¡Ê37¡Ë¤Ï¡¢ÀàÅð¤ä´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï5Æü¡¢²£ÈøÍÆµ¿¼Ô¤¬¼Ö¤ÇÊâÆ»¾å¤ò»¦°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ±¿Å¾¤·¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤é6¿Í¤ò¤Ï¤Í¤Æ¡¢1¿Í¤ò»¦³²¤·5¿Í¤Ë½Å·Ú½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿Í¤È»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²£ÈøÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÊâÆ»¾å¤ò130¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆºÇ¹â»þÂ®Ìó64¥¥í¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢²£ÈøÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¥Ñ¥È¥«¡¼¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤¿¤á¤ËÊâ¹Ô¼Ô¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊâÆ»¤ò»þÂ®60km¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ÈË´¤¯¤Ê¤ë¤«¥±¥¬¤ò¤·¤Á¤ã¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬°¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£