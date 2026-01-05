JR東日本は2026年3月14日（土）のダイヤ改正に合わせ、釜石線（銀河ドリームライン）の全列車を新型車両「HB-E220系」へ統一します。これに伴い、長年親しまれてきた快速「はまゆり」のリクライニングシートや指定席サービスが終了し、全車自由席・ロングシートの2両編成へと生まれ変わります。昨今のニーズに合わせた輸送体系の見直しも行われます。

新型気動車「HB-E220系」へ全列車置き換え

JR釜石線は、岩手県の花巻駅〜釜石駅を結ぶ路線。前身の岩手軽便鉄道は、宮沢賢治の代表作「銀河鉄道の夜」のモデルと言われていることから「銀河ドリームライン釜石線」の愛称で親しまれています。

現在は「キハ100系」「キハ110系」気動車で運行していますが、2026年1月19日から一部列車を、ディーゼルハイブリッドシステムを搭載した新型気動車「HB-E220系」に置き換えて営業運転を開始します。2026年1月19日の「釜石 9:02発 花巻行き（658D）」が新型車両の営業運転初列車になり、3月14日のダイヤ改正日以降は、すべての列車が「HB-E220系」になります。

快速「はまゆり」は全車自由席に

現在、キハ110系気動車で運行中の快速「はまゆり」も、HB-E220系に変更。それにともない指定席が廃止され、全車自由席に。HB-E220系は全席ロングシートのため、リクライニングシートでの移動も終了となります。ロングシートの車両には、通勤・通学時間帯の混雑緩和や、スムーズな乗降といったメリットがあります。

改正前後の時刻表

宮沢賢治の童話の世界を走る釜石線に、最新のハイブリッド技術が融合します。リクライニングシートでゆったり過ごす時間は残りわずかとなりますが、窓が大きく明るい新型車両での旅もまた、新しい『銀河鉄道』の1ページになるかもしれません。改正前のキハ110系への乗り納めと、新時代の幕開け、どちらも見逃せませんね。

