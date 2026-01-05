¥«¥Ðー¤Ï¹â¤¤¡¢³«È¯Ãæ¤Î¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥É¥êー¥à¥¹¡×¤Ë´üÂÔ´¶
¡¡¥«¥Ðー<5253.T>¤Ï¹â¤¤¡£Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë£Ö¥Á¥åー¥Ðー»öÌ³½ê¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£³£±Æü¡¢³«È¯Ãæ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥²ー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ¼°¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ö£è£ï£ì£ï£ì£é£ö£å¡¡£Ä£ò£å£á£í£ó¡Ê¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥É¥êー¥à¥¹¡Ë¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÆ±¥²ー¥à¤Î¸ø¼°£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â³«Àß¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Û¥í¥É¥ê¤Ï¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¤Î²»³Ú¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥²ー¥à¡£Á´À¤³¦Æ±»þ¥ê¥êー¥¹¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯£³·î¤ËÆ±¥²ー¥à¤Î³«È¯¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
