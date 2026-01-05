本人及びクラブ双方の合意の下、契約を解約された金監督。写真：福冨倖希

写真拡大

　J１のアビスパ福岡は１月５日、金明輝監督との契約を解消したことを発表した。

　クラブの公式サイトでは、以下のように説明されている。

「アビスパ福岡は、金明輝監督との契約につきまして、コンプライアンスに抵触する行為が確認されたため、2026年１月４日付で、監督としての契約を合意解約することといたしましたので、お知らせいたします。

　当面の間は、塚原真也ヘッドコーチが暫定的にトップチームの指揮を執ります。なお、本件の詳細につきましては、関係者への影響および個人情報への配慮等を踏まえたうえで、事実関係の整理ならびに適切な対応を進めている段階にあることから、公表は控えさせていただきます」
 
　続けて「金監督には、この１年、クラブおよびチームの発展に尽力いただいたこと対し、クラブとして感謝の意を表します」とし、「一方で、今回の事態を重大なものと受け止め、組織としての規律意識を改めて見直すとともに、コンプライアンス遵守の徹底と管理体制のさらなる強化に取り組んでまいります」とも伝える。

　最後に「関係者の皆さま、ならびに日頃よりクラブを支えてくださっている皆さまに、ご心配とご迷惑をおかけする結果となりましたことを、深くお詫び申し上げます」と結んだ。

　昨年末に契約更新が発表されていたが、まさかの事態となった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

