「僕はもう見つけられない。後輩たちに見つけてもらいたい」８強敗退も好守連発。何度も沸かせた日大藤沢GKの“伝言”。自身は東京農大へ【選手権】
［高校選手権・準々決勝］日大藤沢（神奈川）１−４ 神村学園（鹿児島）／１月４日／Uvanceとどろきスタジアムby Fujitsu
前半29分、後半13分、後半23分、後半25分。過去最高に並ぶベスト４進出が懸かっていた日大藤沢は、FW倉中悠駕（３年）ひとりに４発を叩き込まれ、涙を飲んだ。自分たちは０−２で迎えた後半17分に、DF小林昴瑠（３年）が渾身のミドルシュートで１点を返すのが精一杯だった。
インターハイ王者に力の差を見せつけられ、敗れはしたものの、神奈川の雄は地元で確かなインパクトを放った。特にGK橋本友翔（３年）は好守を連発。桜色で染まったスタンドを何度も沸かせた。
キャプテンも務める橋本は試合後、「今までにないぐらいのスピードと判断が求められる試合だった。試合を通して力の差が出てしまった」と反省を口にした一方で、自身のパフォーマンスに関して、こう語った。
「１失点はしたけど前半は明らかに乗っていた。僕はシュートを決められないので、その分、相手の１点を防ぐのが求められているタスク。そういった部分をしっかりできて良かった」
選手権という大舞台は「本当にもう濃すぎる大会」と称した。
「苦しい時間が多かったなかで、みんな僕についてきてくれて、１つの方向を向いてやれたから、全国ベスト８の景色が見えたと思う。ただ、まだ何かが足りなかったのは間違いない。それが何かって言われると、僕はもう答えを見つけられない。後輩たちにちゃんと見つけてもらいたい。
県リーグで味わえないほどのスピードと強度の高さで相手がやってきた。こういった基準じゃないと全国制覇できないってことは間違いない。後輩たちはそれに今日気付くことができたと思うので、僕たちの思いも背負って後輩たちにやってほしい」
橋本は東京農業大学に進学する。プロ入りという明確な目標がある。
「これだけのお客さんが入ったなかで自分のプレーを出せたのは自信にしていいと思う。この先もこの大会の財産はずっと残る。個人としても成長させてくれた大会。この成長をもっともっと僕の飛躍に繋げていきたい」
浦和レッズのレジェンド、西川周作を参考にしているという日藤の守護神は、夢を叶えられるか。新たな舞台で挑戦をスタートさせる。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
