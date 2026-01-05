磐田でレンタル延長の倍井。写真：福冨倖希

　2025シーズンは名古屋グランパスからレンタルでジュビロ磐田に加入。38試合に出場して６得点。間違いなくチームの重要戦力として、倍井謙は奮闘した。

　26年の去就が注目されていたなか、磐田でのローン期間を延長。27年１月31日まで。１月５日に発表された。
 
　磐田の公式サイトで、倍井は以下のようにコメントした。

「期限付き移籍で来た選手であるにも関わらず、勝手ながらにたくさんの愛を皆さんから感じていました。感謝の気持ちでいっぱいです」

　J１復帰を目ざす磐田のために。24歳MFは「引き続き、共に戦わせてください。よろしくお願いします」と伝えた。

