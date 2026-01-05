レンタルだけど「勝手ながらにたくさんの愛を感じていました」。倍井謙は26年も磐田でプレー「共に戦わせてください」
2025シーズンは名古屋グランパスからレンタルでジュビロ磐田に加入。38試合に出場して６得点。間違いなくチームの重要戦力として、倍井謙は奮闘した。
26年の去就が注目されていたなか、磐田でのローン期間を延長。27年１月31日まで。１月５日に発表された。
磐田の公式サイトで、倍井は以下のようにコメントした。
「期限付き移籍で来た選手であるにも関わらず、勝手ながらにたくさんの愛を皆さんから感じていました。感謝の気持ちでいっぱいです」
J１復帰を目ざす磐田のために。24歳MFは「引き続き、共に戦わせてください。よろしくお願いします」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
26年の去就が注目されていたなか、磐田でのローン期間を延長。27年１月31日まで。１月５日に発表された。
磐田の公式サイトで、倍井は以下のようにコメントした。
「期限付き移籍で来た選手であるにも関わらず、勝手ながらにたくさんの愛を皆さんから感じていました。感謝の気持ちでいっぱいです」
J１復帰を目ざす磐田のために。24歳MFは「引き続き、共に戦わせてください。よろしくお願いします」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集