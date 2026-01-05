BLACKPINK¥¸¥¹¤¬¥â¥Ç¥ë¡¦SHIHO¤ÈÈþÍÆ±¡¤Ç¤Ð¤Ã¤¿¤êÁø¶ø¡ªÌ©Ãå¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤³¤³¤¬ÊÂ¤ÖÀ¤³¦Àþ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á
BLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤ÎJISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎSHIHO¡Ê¥·¥Û¡Ë¤ÎInstagram¤ËÅÐ¾ì¡£SHIHO¤¬¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBLACKPINK¥¸¥¹¤ÈSHIHO¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È ①ÃÂÀ¸Æü¤ËÈþÍÆ±¡¤ÇÁø¶ø¡ª②2025Ç¯9·î¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥ó¤È²ÐÆéÅ¹¤Ç¥Ðー¥¹¥Çー¥Ñー¥Æ¥£
¢£ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿BLACKPINK¥¸¥¹¤ËSHIHO¤¬¤Ð¤Ã¤¿¤ê
SHIHO¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ÎÈþÍÆ±¡¡¦WOOSUN¤Ç¥¸¥¹¤È¶öÁ³²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Çò¤¤¥Ë¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¥À¥Ö¥ë¥Ôー¥¹¤ò¤·¤¿SHIHO¤È¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥×¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¾åÉÊ¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Î¥¸¥¹¤¬¾Ð´é¤ÇÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥àー¥É¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¤³¤Î1·î3Æü¤Ï¥¸¥¹¤Ï31ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¡¢SHIHO¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¡£¥¸¥¹¤â¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¥Ïー¥È¥Þー¥¯¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤³¤Î2¿Í¤¬²ñ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¶Ã¤¡×¡Ö¿ä¤·¤¬Æó¿Í¤â¡ª¡×¡Ö¤³¤³¤¬ÊÂ¤ÖÀ¤³¦Àþ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö¤·¤«¤â¤Þ¤µ¤«¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥¹¤ÈSHIHO¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤Ë´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¥¢ー¥È¥Õ¥§¥¢¡Ø¥Õ¥êー¥º¡¦¥½¥¦¥ë2025¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥¢ー¥È¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Ç½éÂÐÌÌ¡£SHIHO¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¥¸¥¹¤ÎÂ¾¡¢BLACKPINK¤ÎLISA¡Ê¥ê¥µ¡Ë¡¢ROSE¡Ê¥í¥¼ ¢¨¡ÖE¡×¤Ï¡¢¥¢¥¥åー¥È¥¢¥¯¥»¥ó¥ÈÉÕ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£BLACKPINK¥¸¥¹¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È²ÐÆéÅ¹¤Ç¥Ðー¥¹¥Çー¥Ñー¥Æ¥£
ÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¡¢¥¸¥¹¤ÏÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿103¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò²ÐÆéÅ¹¤Ç¤Î¥Ðー¥¹¥Çー¥Ñー¥Æ¥£¤Ë¾·ÂÔ¡£¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¡¢ÆÃÀ½¥±ー¥¤ä²ÖÂ«¤È»£±Æ¤·¤¿ÅöÆü¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡Ê5～9ËçÌÜ¡Ë¡£
¤Ê¤ªBLACKPINK¤Ï¡¢¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØBLACKPINK WORLD TOUR ¡ãDEADLINE¡ä IN TOKYO¡Ù¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤ò1·î16～18Æü¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£