¡¡£Ê£Á°¦ÃÎ¤ß¤Ê¤ß¡Ê°¦ÃÎ¸©ÅÄ¸¶»Ô¡Ë¤Ïº£Ç¯¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤È°¦ÃÎ¸©¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢ÀÚ¤ê²ÖÍÑ¤Î¥¥¯¤ò¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤ÆÊÆ¹ñ¤ØÍ¢½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡¸©¤Ï¥¥¯¤ÎÀ¸»ºÎÌ¡¢»º½Ð³Û¤È¤âÁ´¹ñ°ì¤ÇÀêÍÎ¨¤Ï£³³ä°Ê¾å¤À¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢Áòµ·¤¬¾®µ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¼ûÍ×¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¤Ë³èÏ©¤ò¸«¤¤¤À¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¸©Æâ¤Ç¤Î¥¥¯¤Î¼ç¤Ê»ºÃÏ¤ÏÅÄ¸¶»Ô¤äËÀî»Ô¤Ç¡¢£²£°£²£³Ç¯»º²Ö¤À¸»º½Ð²ÙÅý·×¤È£²£³Ç¯»ºÀ¸»ºÇÀ¶È½êÆÀÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºîÉÕÌÌÀÑ¤Ï£±£²£¶£²¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡¢½Ð²ÙÎÌ¤Ï£´²¯£±£¹£°£°ËüËÜ¡¢»º½Ð³Û¤Ï£²£±£¸²¯±ß¤È¤¤¤º¤ì¤âÁ´¹ñ£±°Ì¤ò¸Ø¤ë¡£²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤ÈËÀîÍÑ¿å¤Ê¤É¤Î¿å¤Î³ÎÊÝ¡¢ÅÅ¾ÈºÏÇÝµ»½Ñ¤Î³ÎÎ©¤Ç¡¢¥Ï¥¦¥¹ºÏÇÝ¤ÇÇ¯£³²ó¼ý³Ï¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¶áÇ¯¤Ï²ÈÂ²Áò¤Ê¤ÉÁòµ·¤ÎÂ¿ÍÍ²½¡¢´ÊÁÇ²½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ»ß¤Ê¤É¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¡¢¡Ö²Ö»º¶È¤ÎÊÆ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÎØµÆ¤Ê¤É¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¸©Æâ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Ï£±£°Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ£±³ä¸º¤ë¤Ê¤É²áµîºÇÄã¿å½à¤ËÍî¤Á¹þ¤à¡£
¡¡¥¥¯¤ÏÊ©ÃÅ¤äÊè¤Ë¶¡¤¨¤ëÊ©²Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¡¢£Ê£Á°¦ÃÎ¤ß¤Ê¤ß¤ÏÆü¾ïÅª¤Ê»ÈÍÑ¡¢ÉáµÚ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡££²£´Ç¯¤Ë¤ÏÇÀ¿å¾Ê¤ÎÂçµ¬ÌÏÍ¢½Ð»ºÃÏÀ¸»º´ðÈ×¶¯²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤ÆÍ½»»¤âÉÕ¤¡¢Åì³¤ÇÀÀ¯¶É¤âÍ¢½Ð»Ù±ç¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±£Ê£Á¤Ïº£Ç¯£²·î¡¢ÇÀ²È£¶¿Í¤¬ÀÚ¤ê²ÖÍÑ¤Î¥¥¯¤ò¥Ï¥ï¥¤¤ä¥°¥¢¥à¤Ë¿ô½½ËüËÜ¤òÌÜÉ¸¤ËÍ¢½Ð¤·¡¢Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¼ûÍ×¤òÃµ¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥¥¯¤ÏÍ§¿Í¤ËÂ£¤ë¤Ê¤ÉÌÀ¤ë¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Í¢½Ð¤Ë¸þ¤±¤ÆÉ¬Í×¤ÊÇò¤µ¤ÓÉÂ¤ÎËÉ½üÂÐºö¤Î¤¿¤á¡¢¿¢ÊªËÉ±Ö½ê¤Ë³ÆÇÀ²È¤Î±àÃÏ¤òÅÐÏ¿¤·¡¢¹ñÆâ¤ÎÈÎÇä²ñ¼Ò¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¶õÍ¢¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡Æ±£Ê£ÁÎØµÆÉô²ñÄ¹¤ÎÅÄÃæÉÒ¹Ô¤µ¤ó¡Ê£¶£µ¡Ë¤Ï¡ÖÊÆ¹ñÍ¢½Ð¤Î¸ú²Ì¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ö¥é¥ó¥Éºî¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¡¢¾Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦Í¢½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£