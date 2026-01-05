ÃæÀîæÆ»Ò¡¢ÁÐ»Ò¤Î¥®¥ã¥óµã¤ÂÐºö¤ÏÊú¤Ã¤³¤Î¡È¥á¥¾¥Í¥Ã¥ÈÊý¼°¡É¡¡°é»ù¤ÏÂçÊÑ¤â¡ÖÌÌÇò¤¤¤ÈÁ´Éô»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Êì¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤µ¡×
¡¡²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡Ê40¡Ë¤¬5Æü¡¢¾¾²°¶äºÂ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹À¸¤Þ¤ì¤Î³¨ËÜ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ø¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ½ÐÈÇ25¼þÇ¯µÇ°¡Ø¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë POP UP ¥Þ¥ë¥·¥§ in GINZA¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ä¤Û¤Ã¤½¤ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃåÊª¤òÃå¤³¤Ê¤¹ÃæÀîæÆ»Ò
¡¡9·îËö¤ËÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤ò½Ð»º¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÃåÊª»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤¬»Å»ö»Ï¤á¤Ç¡Ö±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡ÖºÇ¶áÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢À¤³¦¤Î¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡£¡Ø¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Î¸«¤¨Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡ÖÁ´Éô¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È»Ò°é¤Æ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¿ôÈÎÇä¡£ÃæÀî¤Ï¡ÖÇúÇã¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤·¤«¤·¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡Öº£¡¢ÌëÃæ¡¢ÁÐ»Ò¤Î¸«¼é¤ê¤Î¤¿¤á¤ËËèÆüÅ°Ìë¡£Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ì¤¤Êª¤ò¡£¥ê¥µ¤ò¤Ì¤¨¤ë¡ª¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ö¤â¤Ê¤¯Î¥Æý¿©¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¥Õ¡¼¥É¥«¥Ã¥¿¡¼¡£ÊØÍø¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó»¨²ß¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ï¤¸¤á¤Æ¥¹¥×¡¼¥ó¤â¡£¡Ø¥ê¥µ¤ò¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡Ù¤È¡¢¤´±ï¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é»×¤¤½Ð¤ÎºÇ½é¤Î¿©´ï¤Ï¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ç¥¿±Ãæ¤«¤é³¨Æüµ¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¡£¡ÖÁÐ»Ò¤¬¤ªÊ¢¤Ë½É¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆóÍñÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»º¤Þ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬´é¤Î¸ÄÀ¤âÁ´Á³°ã¤¦¡£¼Ì¿¿¤Ç¤âÊ¸¾Ï¤Ç¤âÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ³¨¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£ËèÆü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾¡¼ê¤ËÏ¢ºÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ì¤¬Æü¡¹¤Î¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤«ÁÐ»Ò¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¡£¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¿¤Þ¤Ë¡È¥À¥Ö¥ë¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¡É¤â¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÀäÂÐ¤Ë¼Ì¿¿¤Ë»£¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é³¨¤Ë¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¸«¤»¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï³¨Æüµ¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁÐ»Ò¤¬»º¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¿ÍÀ¸¤¬¤Þ¤ë¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤«¤éÁÐ»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Þ¤ë¤Ã¤ÈÅÉ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ë¡£»Ò°é¤Æ¤â¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ÎÏ¢Â³¡£¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡ÖÁÐ»Ò¤Î¥®¥ã¥óµã¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¥À¥Ö¥ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤éÊú¤Ã¤³¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤±¤ÉÊªÍýÅª¤ËÏÓ¤¬¡Ä¡£¤¢¤È8ËÜ¤°¤é¤¤¤Û¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ¶á¤Ï¥À¥Ö¥ë¥®¥ã¥óµã¤¤Î»þ¤Ï¡È¥á¥¾¥Í¥Ã¥ÈÊý¼°¡É¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¡£¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¤ÆÉ¨¤Î¾å¤Ë1¿Í¡¢ÏÓ¤Ç1¿Í¤È¡×¤È»Ò°é¤ÆÈëÏÃ¡£ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡ÖÌÌÇò¤¤¤ÈÁ´Éô»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Êì¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÎÄ´ÌÌ¤ò¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¥ì¥Ù¥ë40¡Ê40ºÐ¡Ë¤«¤é¤ÎÅ°Ìë¤Ï°ú¤¤º¤ë¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿´¤¬²óÉü¤¹¤ë¡£¡Ø¤·¤ó¤É¤¤¡Ù¤è¤ê¡Ø³Ú¤·¤¤¡Ù¤¬¾å½ñ¤¤Ç¤¤ë¡£¤º¤Ã¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÉÔ»×µÄ¡£³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹¬¤»¥ª¡¼¥é¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤¿¡£Ç¾Æâ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£Æ°Êª±à¤ä¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ç¡¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤¿¤ê¡ÖÌÑÁÛ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£»×½Õ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÈà½÷¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦µã¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤·¤ç¤³¤¿¤ó¤é¤·¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºî¼Ô¤Ë¤è¤ëÆüËÜ½é¾åÎ¦¡¦Ì¤¸ø³«¤ÎÉÁ¤¤ª¤í¤·¸¶²è25ÅÀ¤ÎÅ¸¼¨¡õÈÎÇä¤ä¡¢¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡¦Àè¹Ô¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤ä¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤È¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£´ü´Ö¤Ï¡¢¤¤ç¤¦5Æü¤«¤é19Æü¤Þ¤Ç¡£
