Photo: はらいさん

Apple Intelligenceには通知の内容を要約して表示してくれる機能が存在します。これは、パッと見でその通知内容を把握できるのがメリットとされていますが、iOS 26では新たに『電話』アプリの留守番電話が要約で確認できるようになりました。

ライブ留守番電話との組み合わせで、iPhoneの留守番電話機能が強化

Gif: はらいさん

iPhoneに電話がかかってきた際、その他→留守番電話をタップすることで、通話相手の言葉がリアルタイムで文字起こしされるライブ留守番電話が起動しますが、これは特に身に覚えのない電話番号から着信があった際に役立ちます。

電話に応答するかしないかは、文字起こしされた文章の内容を確認してから判断できるのが素晴らしいですね。久々に試してみたところ、日本語の文字起こしの精度が以前より向上してる気がしました。

iOS 26以降のバージョンをインストールしたApple Intelligence対応モデルでは、留守番電話機能がさらにパワーアップし、相手が残した留守番電話メッセージを一目で把握できるようになったというのです。

留守番電話の要約をオンにするには、『設定』アプリ→通知→（Apple Intelligence内の）通知を要約→『電話』がオンになっていることを確認します。未確認の留守番電話の要約はロック画面に表示されるほか、『電話』アプリ内の留守番電話から確認できます。

文字起こしの精度は優秀。果たして要約は…

Image: はらいさん

留守番電話として残された音声の文字起こしですが、ほぼ完璧です。「都合の"良い方法"を教えてください」→「都合の"良い方"を教えてください」に変換されてたら恐らくパーフェクトかと。

相手の留守番電話の用件は、「家までお土産を持って来てくれたものの、自分が不在だったため改めて日程を調整して伺いたい」というもの。時間にして約46秒の通話メッセージでしたが、要約された文章がこちら。

Image: はらいさん

「お土産を電話で残す、平日の18時以降、週末の昼間」。惜しい。なんとなくお土産をどうにかしたいことは伝わってきますが、これだけ見ても相手がどんな要件で留守番電話を残したのか、理解するのが難しいなと。残念ながら今回の留守番電話の件に関しては、録音された音声をフルで聞く、もしくは文字起こしされた文章をフルで確認する必要があると感じました。

そもそも留守番電話って、相手になぜ電話したのか理由を手短に伝えるケースがほとんどだと思うんです。そのため、留守番電話であれば書き起こされたメッセージを最初からフルで確認した方が確実かつ早いのでは？と感じてしまいました。それともう1つ気になったのが、留守番電話で残されたメッセージの内容はすぐに要約されて通知に表示されることもあれば、時間差で表示されることもありました。

Apple Intelligenceそのものがまだベータ版ということもありますが、通知の要約自体は間違いなく便利だと思っているので今後の改善に期待したいと思います。

