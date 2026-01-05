¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Àõ°æÇµ²æ¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢Æþ¤ê¡ª¡¡¥Õ¥¡¥ó¤¬»¡ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÍ½Ãû¡×¤È¤Ï¡©
¡Ç25Ç¯12·î£¹Æü¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¥¸¥å¥Ë¥¢ Showcase 2025 ¿·À± -SHINSEI-¡Ù¡ÊÅìµþ¥°¥í¡¼¥ÖºÂ¡Ë¤Î½éÆü¸ø±é¤Ë¤Æ¡¢»×¤ï¤Ì¿ÍÊª¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Netflix¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Øtimelesz¡Ù¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Øtimelesz project -AUDITION-¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Àõ°æÇµ²æ¡Ê¤¢¤µ¤¤ ¤Î¤¢¡¦18¡Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÈ¯É½¡£SNS¤Ç¾ðÊó¤¬¹¤Þ¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¡ÖÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Ç¼ÆÀ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ
¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤ÎÀõ°æ¤Ï¸½ÃÏ¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤áÃ±¿È¤ÇÆüËÜ¤Ø¡£
¡Ç24Ç¯12·îÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡Öanan¡×¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¾®³Ø¹»£±Ç¯À¸¤«¤é¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¡¢Íò¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëÊì¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÆüËÜ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ä¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öananweb¡×¡ÊÆ±12·î23ÇÛ¿®¡Ë¤Îµ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àõ°æ¤Ï£³¼¡¿³ºº¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¸å¡¢Î¾¿Æ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æµï½»¤òÆüËÜ¤Ë°Ü¤·¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤Æ¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤ÇÀË¤·¤¯¤âÍîÁª¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤«¤éÄê´üÅª¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÉÍÀîÏ©¸Ê¡Ê19¡Ë¤ÈËÜÂ¿ÂçÌ´¡Ê25¡Ë¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØROIROM¡Ù¤Ê¤É¡¢¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¤Î¸µ¸õÊäÀ¸¤¬É½ÉñÂæ¤Ç³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ëÃæ¡¢Àõ°æ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ê¤É¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Åö¿Í¤Ï¡¢£··îÃæ½Ü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ ¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤»¤¿¤é¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¥Õ¥¡¥ó¤âÇ¼ÆÀ¤Î¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢Æþ¤êÈ¯³ÐÁ°¤Î¹ÔÆ°¡×
¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤Îºï½ü¤ò·è°Õ¤·¡¢£¹·î11Æü¤´¤í¤Ë¤Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬³«¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¸µ¸õÊäÀ¸¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËÀõ°æ¤Î¼Ì¿¿¤¬ºÜ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢10·î¤´¤í¤Ë¤ÏSNS¤Ç»Ñ¤¬¸«¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸µ¸õÊäÀ¸¡¦ÎëÌÚÎ¿¡Ê27¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÀõ°æ¤é¤¬´ÑµÒ¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Î¤Á¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿½¸¹ç¼Ì¿¿¤ËÈà¤Ï¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸µ¸õÊäÀ¸¡¦ÆüÌî·òÂÀ¡Ê31¡Ë¤Ï10·î28Æü¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãç´Ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë£±¿Í¤À¤±¥¯¥Þ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤Ç´é¤ò±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Àõ°æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿ºï½ü¤ä¡È´é½Ð¤·NG¡É¤Î¿µ½Å¤µ¤«¤é¡¢¡ØSTARTO¤Ë½êÂ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤ÈÍ½ÁÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¤½¤·¤Æ12·î£¹Æü¡¢»öÁ°¤Î¹ðÃÎ¤â¤Ê¤¯¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¸ø±é¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢STARTO¤Ø¤ÎÆþ½ê¤¬È½ÌÀ¡£Àõ°æ¤ÎÆ°¸þ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ò¥¤¥ó¥¹¥¿¤òºï½ü¤·¤¿¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ï´é½Ð¤·NG¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁêÅö¸·¤·¤¤»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎSTARTO¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ó
¡ÒÇµ²æ¤¯¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¾Ã¤·¤¿»þ¤Ë¡¢STARTO¤ËÍè¤ëÍ½´¶¤¬¤·¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£½ã¿è¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡Ó
¡ÒÇµ²æ¤¯¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤º¤Ã¤È¡¢¤³¤ì¤ÏSTARTOÆþ½ê¡Ä¡Ä¤È¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Æ¤¿¤Ï¤º¡£²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡Ó
¡ÒÇµ²æ¤¯¤ó¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êSTARTO¤À¤Ã¤¿¤«¡ª¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¾Ã¤·¤¿¤«¤é¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¼¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ï¡ª¡Ó
¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢£¹Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ª¡Øtimeleszº´Æ£¾¡Íø¡¦¸¶²Å¹§¤Î¥ì¥³¥á¥ó¡ª¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Îtimelesz¡¦¸¶²Å¹§¡Ê30¡Ë¤È¡¢¥²¥¹¥È¤Î¾¾ÅçÁï¡Ê28¡Ë¤ÏÀõ°æ¤ÎÆþ½ê¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î»öÌ³½ê¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬ËÍ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¡×¡Ê¾¾Åç¡Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤è¤Ê¡Á¡×¡Ê¸¶¡Ë¤È¡¢´î¤ó¤À¡££²¿Í¤È¤â¤Þ¤ÀËÜ¿Í¤Ë¤Ï²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¡¢¥é¥¸¥ª¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê¾¾Åç¡Ë¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¡¢°ì½ï¤Ë¡ª¡×¡Ê¸¶¡Ë¤È¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¤Ç¤Ï¸½Ìò¹â¹»À¸¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿Àõ°æ¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤étimelesz¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¾Åç¤¿¤Á¤ÏÀõ°æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢»öÌ³½êÆþ¤ê¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¸½timelesz¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢Àõ°æ¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÆü¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¤¤¡£