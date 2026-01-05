ÀÄ³ØÂç¡¦¸¶¿¸´ÆÆÄ¤â·Ù²ü¡ª ÁáÂçÁíÄ¹¤Î¡Ö2²¯±ß¤ÎÃÖ¤ÅÚ»º¡×¤ÏÍèÇ¯³«²Ö¤¹¤ë¤«
¡¡ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Î3Ï¢ÇÆ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤À¤¬¡¢±ýÏ©Í¥¾¡ÌÜÁ°¤Î¥´¡¼¥ëÁ°1.6¥¥í¤ÇÀÄ³ØÂç¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡Ê4Ç¯¡Ë¤ËÈ´¤«¤ì¡¢ÂçµÕÅ¾Éé¤±¤ò¿©¤é¤Ã¤¿ÁáÂç´Ø·¸¼Ô¤Î²ù¤·¤µ¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
¡ÚÀÄ³ØÂç¸¶´ÆÆÄ¥³¥é¥à¡ÛÈ¢º¬±ØÅÁ3Ï¢ÇÆ¤Ø»ä¤¬¡Ö¼ê±þ¤¨½½Ê¬¡×¤È¸À¤¨¤ëÍýÍ³¡ÄÀÄ³ØÂç±ØÅÁÉô¤ÎÁö¤ê¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª
¡¡¤¢¤ëOB¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö±ýÏ©¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¡¢5¶è¤Î¹©Æ£¿µºî¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÀèÆ¬¤ÎÃæÂç¤«¤é1Ê¬12ÉÃÃÙ¤ì¤Î2°Ì¤Çë§¤ò¼õ¤±¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤ÏºîÀïÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¹õÅÄ·¯¤ÎÁö¤ê¤¬°Û¼¡¸µ¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï²ÖÅÄ¡Ê¾¡É§¡Ë´ÆÆÄ¤âÆÉ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢ÍèÇ¯¤ÏÁíÄ¹¤ÎÃÖ¤ÅÚ»º¤¬³«²Ö¤·¤Æ¡¢É¬¤º¤äÁí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡ÁáÂç¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢³ØÀ¸3Âç±ØÅÁ¤Ç3´§¤ò¼è¤Ã¤¿2011Ç¯ÅÙ°ÊÍè¡¢ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯¤Ï¤½¤ì°ÊÍè¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤ÈOB¤ÏÎÏ¶¯¤¯¸À¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¡ÖÁíÄ¹¤ÎÃÖ¤ÅÚ»º¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡©
¡ÖÌîµåÉô¤Î¾®µÜ»³¡Ê¸ç¡Ë¡¢±ØÅÁ¤Î²ÖÅÄ¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÂçÅÄÈø¡ÊÎµÉ§¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÁáÂç¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±¿Æ°Éô¤Î´ÆÆÄ¤¬¡¢ÅÄÃæ¡Ê°¦¼£¡ËÁíÄ¹¤ËÉô¤Î¶¯²½¤ËÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ÈÄ¾ÁÊ¤·¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£¤½¤ì¤À¤±¤¬ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÁíÄ¹¤Ï¤³¤Î3Éô¤ÎÆüËÜ°ì¤Î¤¿¤á¤Ë¹ø¤ò¾å¤²¡¢2022Ç¯¤«¤é¡ØÁá°ðÅÄ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¯²½Êç¶â¡Ù¤ò³«Àß¤·¡¢¸òÍ§²ñ¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Ìó2²¯±ß¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤ì¤ò»ñ¶â¤Ë¡¢24Ç¯ÅÙ¤«¤é¿äÁ¦ÏÈ¤ò³ÈÂç¤·¡¢4Ç¯´Ö¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤ËÁêÅö¤¹¤ë³Û¤Î¾©³Ø¶âµëÉÕ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬ÅÄÃæÁíÄ¹¤Ç¤¹¡£¡ÊÁáÂç¡ËÀ¯·Ð³ØÉôÂ´¤ÎÁíÄ¹¤ÏÂç³Ø»þÂå¤Ï¶õ¼êÉô¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¤ÏÎ¦¾åÉô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±ØÅÁ¤Ë¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦OB¡Ë
¡¡º£Ç¯¤Î4¶è¤ÇÆüËÜ¿ÍÎòÂåºÇ¹â¥¿¥¤¥à¡Ê1»þ´Ö00Ê¬01ÉÃ¡Ë¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò¼è¤Ã¤¿ÎëÌÚÎ°°ý¡Ê1Ç¯¡Ë¤Ï¡¢°ìºòÇ¯¤Î¹â¹»±ØÅÁ¤Ç¤ÏÍË¾Áª¼ê¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö²Ö¤Î1¶è¡×¤ÇÆüËÜ¿ÍºÇ¹âµÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ºòÇ¯¤ÎÆ±Âç²ñ¤Ç¤â1¶è¤Î¾å°Ì3¿Í¡ÊÁý»ÒÍÛÂÀ¡¦³ØË¡ÀÐÀî¡¢2°Ì¿·ºÊÎË¸Ê¡¦À¾ÏÆ¹©¡¢3°ÌËÜÅÄºùÆóÏº¡¦Ä»¼è¾ëËÌ¡Ë¤¬ÁáÂç¤Ø¿Ê³Ø¤¹¤ë¤¬¡¢ÁáÂç±ØÅÁÉü³è¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯9·î¤ÇÇ¤´ü¤¬ÀÚ¤ì¤ëÅÄÃæÁíÄ¹¤Î¤ª¤«¤²¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÁáÂç¤Ïº£Ç¯Áö¤Ã¤¿10¿Í¤Î¤¦¤Á8¿Í¤¬»Ä¤ë¡£ÀÄ³ØÂç¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÍË¾Áª¼ê¤¬3¿Í¤âÆþ¤ëÁáÂç¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÍèÇ¯¤³¤½ÁáÂç´Ø·¸¼Ô¤ÏÀµ·î¤ËÈþÌ£¤¤¼ò¤¬°û¤á¤ë¤«¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡Æü´©¥²¥ó¥À¥¤DIGITAL¤Ç¤Ï¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÅ¤ÃÌ È¢º¬±ØÅÁ¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡Û¤ò¸ø³«Ãæ¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÄ³ØÂçOB3¿Í¡¢M¡õA¥Ù¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡ÊMABP¡ËÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¤Î¿ÀÌîÂçÃÏ»á¡Ê32¡Ë¡¢¾®Àâ²È¤ÎÆ²¾ì½Ö°ì»á¡Ê62¡Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤Îº´Æ£½Ó»á¡Ê62¡Ë¤é¤¬¸ì¤Ã¤¿È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÀÄ³ØÂç¤Î¶¯¤µ¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¡£±ØÅÁ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£