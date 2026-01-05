¥¢¥¹¥È¥í¥ºÆþ¤êº£°æÃ£Ìé¤¬ÇØÉé¤¦Á´ÊÆ4°ÌÂçÅÔ»Ô¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Î½Å°µ¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¥·¥Ó¥¢¤ÊÌÜ
¡¡À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿º£°æÃ£Ìé¡Ê27¡Ë¤¬¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤È3Ç¯Áí³Û5400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó84²¯7800Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¡£
º£°æÃ£Ìé¡Ö¥¢¥¹¥È¥í¥º¤È3Ç¯84²¯±ßÄ¶¡×¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Î³Ê°Â ·ÀÌóÇË´þ¾ò¹àÉÕ¤Ã»´ü·ÀÌó¤ÎÁÀ¤¤
¡¡½ÐÍè¹â¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈºÇÂç3Ç¯6300Ëü¥É¥ë¡Ê98²¯9100Ëü±ß¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Åö½é¤Ïº£¥ª¥Õ¤ÎFA»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶ÌÅê¼ê¤Î1¿Í¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¡¢¡È300²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÄ¶Âç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡É¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤ÏÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âº£°æ¤Ï¡¢Ç¯Ê¿¶Ñ32²¯9700Ëü±ß¤Î¹â³ÛÇ¯Êð¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ÎÃÏ¸µ¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Î¿Í¸ý¤Ï230Ëü¿ÍÄ¶¤ÇÁ´ÊÆ4°Ì¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³2¥±¥¿¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤é¤Ë¼¡¤°ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¥·¥ç¥ó¤Î3ÈÖ¼ê¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢Áê±þ¤Î´üÂÔ¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥«¥¦¥È¡Ë
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢ÂåÍý¿Í¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥¹»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥¤¥Þ¥¤¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬¹¥¤¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¿Í¸ý¤ÎÂ¿¤¤ÅÔ»Ô¤¬ËÜµòÃÏ¤Ç¡¢¤·¤«¤â»ñ¶âÎÏ¤Î¤¢¤ëµåÃÄ¤Ï¡¢¤È¤«¤¯¡È»¨²»¡É¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡ÊÆ¹ñºÇÂç¤ÎÅÔ»Ô¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òËÜµòÃÏ¤Ë¤¹¤ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ä¥á¥Ã¥Ä¤¬Åµ·¿¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÅöÁ³¡¢Ç¯Êð¤Ë±þ¤¸¤¿Æ¯¤¤òµá¤á¤ë¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ð¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤»ý¤Á¾å¤²¤Æ¥Ò¡¼¥í¡¼°·¤¤¤¹¤ë°ìÊý¡¢´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÄËÎõ¤ËÈãÈ½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤»¤ë¡£¤Ò¤¤¤¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤À¤í¤¦¤È¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¡£´üÂÔ¤¬Âç¤¤¤Ê¬¡¢È¿Æ°¤â¥Ç¥«¤¤¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¾¾°æ½¨´î¤Ï1Ç¯ÌÜ¤Î½øÈ×¡¢Æ°¤¯Â®µå¤Î¿Ä¤ò¤È¤é¤¨¤é¤ì¤º¤ËÆâÌî¥´¥í¤òÎÌ»º¡£¤¹¤ë¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡Ö¥´¥í¥¥ó¥°¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¡£¸Î¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ö¥ì¥Ê¡¼¡¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤Î¤Ê¤¤Áª¼ê¤È·ÀÌó¤·¤¿³Ð¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Ê¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸å¤ò·Ñ¤¤¤À¼¡ÃË¤Î¸½¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÏÀèÂå¤Û¤ÉÔÌÍÀË«ìÊ¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤¼Á¤Ï¤¤¤Þ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯°Ê¾å¤Ë¥·¥Ó¥¢¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎËÜµòÃÏ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¡£ËÜµòÃÏµå¾ì¤Î¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥È¥¤¥ì¤ÎÊØ´ï¤Ë¤ÏÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤Î¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥«¡¼¥É¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤½¤ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÍÑ¤òÂ¤¹¤Î¤À¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÆÃÇÉ°÷¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ï¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Ë¤¹¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤»¤ë³¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¡£ËÜµòÃÏµå¾ì¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤ÎÀÖ°ì¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡¢Áª¼ê¤Ï³èÌö¤·¤ÆÅöÁ³¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤äÁª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍ×µá¤Ï¹â¤¤¡£¥¨¥é¡¼¤ò¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ï±óÎ¸¤Ê¤¯¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤»¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¼ê¸·¤·¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤¬Éé¤±¤¿¤ê¡¢Áª¼ê¤¬ÉÔÄ´¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤ê¤·¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡Ø¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¡Ù¤Ê¤É¤È¿Éíå¤Ê¸«½Ð¤·¤ÇÊó¤¸¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ÊÆ»ï¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹»á¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¤¥Þ¥¤¤¬·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ÎÃÏ¸µ¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢Á´ÊÆ6°Ì¤Î¿Í¸ý¤ò¸Ø¤ë¤½¤Î¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Ä¡£2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¡¼¥àÁíÇ¯Êð¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ï2²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¥á¥¸¥ã¡¼7°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÅÔ»Ô·÷¤ÎµåÃÄ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ½á¤¤¡¢»ñ¶âÎÏ¤â¤¢¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¾¡¤Ã¤ÆÅöÁ³¡¢Éé¤±¤ë¤Î¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤òËÜµòÃÏ¤Ë¤¹¤ëµåÃÄ¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÈãÈ½¤â³Ð¸ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£´üÂÔ¤ÎÂç¤¤ÊµåÃÄ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÈ¾ÌÌ¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë²¡¤·ÄÙ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤â»³¤Û¤É¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ïºòµ¨¤³¤½¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2017Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç8Ç¯Ï¢Â³¤ÇPS¤Ë¿Ê½Ð¡£¤½¤Î´Ö¡¢2ÅÙ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¡¢4ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¶¯¹ë¤À¡£ÀèÈ¯3ÈÖ¼ê¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ëº£°æ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÂç¤¤µ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£