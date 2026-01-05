食楽web

2025年8月、富山城址公園のすぐそばに誕生した『スーパーホテルPremier富山・城址公園前』。富山駅南口から徒歩約16分、人気観光スポットである富山市ガラス美術館にも近く、観光の拠点として注目を集めています。

最上階となる14階の客室からは、富山城址公園を一望。季節ならではの美しい景色が広がります。

夜のライトアップも幻想的（秋頃撮影）

チェックインは15時からで、到着後すぐに天然温泉の大浴場を利用できます。だから少し早めに到着して、まずは湯に浸かるのがおすすめ。旅の疲れがゆっくりとほどけていきますよ。

さらに、17時から21時まで利用できるウェルカムバーも魅力のひとつ。富山の日本酒をはじめ、30種類以上のドリンクやスナックが揃い、ノンアルコールドリンクも充実しています。

モーニングは地元グルメが楽しめるビュッフェ

朝6時30分から9時まで提供される「健康朝食」は、和洋折衷のビュッフェスタイル。とろろ昆布や富山の牛乳、白えびのかき揚げなど、地元食材や郷土料理を取り入れたメニューが並び、焼きたてパンも楽しめます。

バラエティーに富んだ朝食メニューが魅力

支配人の山本さんは、「ウェルカムバーと健康朝食は、楽しみに来てくださる方が多いですね。いつもしっかり準備を整えて、みなさんをお待ちしています」とお話くださいました。

支配人の山本さん

観光も、ホテルで過ごす時間も、どちらも大切にしたい人にピッタリの『スーパーホテルPremier富山・城址公園前』。ぜひお出かけの参考にしてみてください。

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

スーパーホテルPremier富山・城址公園前

住：富山県富山市総曲輪1丁目1-21

TEL：076-486-9010

https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/p_toyama/