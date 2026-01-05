秋季関東大会で８強に進出した浦和学院（埼玉）には、今秋ドラフトで巨人から６位指名を受けた藤井健翔内野手（１８）に続く可能性を秘める２人の野手がいる。長打力が売りの鈴木謙心外野手と、強肩強打を誇る内藤蒼捕手（ともに２年）だ。

憧れの先輩である藤井の打席での姿を、一番近くで見続けてきた。春季大会以降、鈴木は藤井に続く５番を任された。

「藤井さんは打球の質がすごい。体が大きいだけでなく、うまさもある」。長打力に確実性も追い求め、秋の関東大会は２試合で７打数３安打５打点。下妻一との１回戦で本塁打も放ってみせた。

「パンチ力に加え、思い切りがある。バッティングを売りにしていける外野手です」と森大監督（３５）。藤井の“後継”としての期待は大きい。

内藤は肩の強さを買われ、夏の大会後に外野から捕手にコンバートされた。１８１センチと身長に恵まれているうえ、高校入学後に体重が７５キロから８５キロに増加し「楽にボールを飛ばせるようになりました」。来春は４番を予定されている。

鈴木が中学時代に所属した武蔵嵐山ボーイズの同期に、今夏の甲子園で２年生投手“四天王”に名を連ねた聖隷クリストファーの高部陸がいる。「連絡は取り合っています。対戦したら打てる自信はあります」。内藤も「肩には自信があるので、高校でトップレベルの捕手を目指したい」と全国デビューの時を待つ。

来春センバツへ、浦和学院は関東・東京地区の最後の椅子を争う状況にある。聖地で躍動する姿を思い描き、２人は鍛錬の冬を過ごしている。（浜木 俊介）

◆鈴木 謙心（すずき・けんしん）２００８年６月１１日、東京都生まれ。１７歳。小学２年で野球を始め、武蔵村山四中では武蔵嵐山ボーイズに所属して外野手と投手。浦和学院では１年秋からベンチ入り。高校通算１０本塁打。１７５センチ、７９キロ。左投左打。

◆内藤 蒼（ないとう・そら）２００８年４月２６日、長野県生まれ。１７歳。小学１年で野球を始め、野沢中では小諸シニアに所属して捕手、外野手、投手。浦和学院では２年秋からベンチ入り。高校通算５本塁打。１８１センチ、８５キロ。右投右打。