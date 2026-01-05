5¤Ä¤ÎÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¡ªÊª»º¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Ø¥ë¥¹¡Ö¸¤Ç­ÍÑ¥Ø¥Ñ¥·¥í¥Ã¥×¡×

Êª»º¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Ø¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢±ÉÍÜÊä½õ¿©ÉÊ¡Ö¸¤Ç­ÍÑ¥Ø¥Ñ¥·¥í¥Ã¥×¡×¤ò2026Ç¯1·î7Æü(¿å)¤è¤ê¿·È¯Çä¡£

¥ê¥±¥ó¥Ù¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¡¼¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬À½Â¤¤¹¤ë¸¤Ç­ÍÑ±ÉÍÜÊä½õ¿©ÉÊ¤¬¡¢Êª»º¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Ø¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ØÈÎÇä¤ò°ú¤­·Ñ¤®¡¢¿·¤¿¤ÊÀ½ÉÊÌ¾¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

 

Êª»º¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Ø¥ë¥¹¡Ö¸¤Ç­ÍÑ¥Ø¥Ñ¥·¥í¥Ã¥×¡×

 

 

¿·È¯ÇäÍ½ÄêÆü¡§2026Ç¯1·î7Æü(¿å)

À½Â¤¸µ¡§¥ê¥±¥ó¥Ù¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¡¼¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò

ÈÎÇä¸µ¡§Êª»º¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Ø¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò

 

¡Ö¸¤Ç­ÍÑ¥Ø¥Ñ¥·¥í¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¸¤Ç­ÍÑ¤Î±ÉÍÜÊä½õ¿©ÉÊ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥·¥í¥Ã¥×À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£

ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¥ê¥±¥ó¥Ù¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¡¼¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÈÎÇä¤òÊª»º¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Ø¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬°ú¤­·Ñ¤®¡¢À½ÉÊÌ¾¤ò±ÉÍÜÊä½õ¿©ÉÊ¡Ö¸¤Ç­ÍÑ¥Ø¥Ñ¥·¥í¥Ã¥×¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

À®Ê¬¤Ë¤Ï¡¢L-¥ª¥ë¥Ë¥Á¥ó±ö»À±ö¡¢¿åÍÏÀ­¥¯¥ë¥¯¥ß¥ó¡¢´ÎÂ¡²Ã¿åÊ¬²òÊª¡¢¥¿¥¦¥ê¥ó¡¢¥«¥ó¥¾¥¦Ãê½ÐÊª(¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À´ÞÍ­)¤òÇÛ¹ç¡£

5¤Ä¤ÎÀ®Ê¬¤Ç¡¢¸¤Ç­¤Î´ÎÂ¡¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

¥ê¥±¥ó¥Ù¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¡¼¥Þ³ô¼°²ñ¼ÒÀ½Â¤¤Î¿®ÍêÀ­¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÂÎÀ©¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ë±ÉÍÜÊä½õ¿©ÉÊ¡£

2026Ç¯1·î7Æü(¿å)¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡¢Êª»º¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Ø¥ë¥¹¡Ö¸¤Ç­ÍÑ¥Ø¥Ñ¥·¥í¥Ã¥×¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£

