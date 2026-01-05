¤È¤í¥µ¡¼¥â¥óµ×ÊÝÅÄ¡ÖÍÎÁ¤Ç¤âÊ§¤Ã¤Æ¤ë¡×¡¡°Õ³°¤Ê¼ñÌ£¤ò¹ðÇò¡ª¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡×µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¡Ê46¡Ë¤¬4ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«¿È¤Î°Õ³°¤Ê¼ñÌ£¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥ê¥ó¥À¥«¥é¡¼¡ç¡×¤Î¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¤¬Çº¤á¤ë·ÝÇ½¿Í¤òÀê¤¦´ë²è¡Ö¥Ð¥·¤Ã¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤è¡¡¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¤Î´Û¡×¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Àê¤¤·Ï¤Ï·ë¹½¹¥¤¡×¤È¡¢°Õ³°¤Ê¼ñÌ£¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Í¥Ã¥È¤ÇÀê¤¤¤Ï4¤Ä¤°¤é¤¤ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ë¡£ÍÎÁ¤Ç¤âÊ§¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£