¡¡Àµ·î¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç»Ë¾å½é¤á¤Æ£²ÅÙÌÜ¤Î£³Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿ÀÄ³ØÂç¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¤ä¡¢¼ç¾¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬£µÆüÄ«¡¢Æü¥Æ¥ì¡Ö£Ú£É£Ð¡ª¡×¤Ë£Ö£Ô£Ò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡»³¾å¤ê£µ¶è¤Ç½¾Íè¤ÎµÏ¿¤òÂçÉý¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë¶Ã°ÛÅª¤Ê¶è´Ö¿·¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò±ýÏ©µÕÅ¾Í¥¾¡¤«¤é¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¹õÅÄ¤Ï¡Ö¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À¡×¤ò½±Ì¾¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¹õÅÄ¤Ï¡Ö¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¾Á°¼«ÂÎ¤Ï¡¢¼Â¤ÏÁö¤ëÁ°¤«¤é¤³¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤¨¤Æ¤³¤ì¡¢ÊÒ²¾Ì¾¤Î¡È¥·¥ó¡É¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¡Ê¤Î¿·¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¿¿¼Â¤Î¿¿¡£¤¢¤¨¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤ÆÊÒ²¾Ì¾¤Î¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÜ³Ø±ØÅÁÉô¤Ç¤ÏÌ¾¤Å¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£