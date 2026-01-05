¡Ú SUGIZO ¡Û¡¡DJ¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡¡ÅöÌÌ¤Î´Ö¡ÖÂåÌò¡×¤ÇÆÃÊÌÊüÁ÷¤Ø¡¡ºòÇ¯12·î¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇÉé½ý
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖLUNA SEA¡×¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦SUGIZO¤µ¤ó¤¬DJ¤òÌ³¤á¤ëFm yokohama¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØRebellmusik¡Ù¤Ï¡¢ÅöÌÌ¤Î´ÖÂåÌò¤òÎ©¤Æ¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
SUGIZO¤µ¤ó¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖSUGIZO¤¬DJ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡¢Fm yokohama¡ØRebellmusik¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÀèÆüÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢2025Ç¯12·î18Æü¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤ëÉé½ý¤Î¤¿¤á¡¢SUGIZO¤Ï¸½ºßÎÅÍÜ¤¬É¬Í×¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¸½¾õ¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î¤¿¤áÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢ËÜÈÖÁÈ¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº£Àô·½É±»Ò»á¤È¡¢SUGIZO¤¬¿®Íê¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤Ë¿Ê¹Ô¤ò¤ª´ê¤¤¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê·ÁÂÖ¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤Þ¤º2026Ç¯1·î4Æü¤È1·î11Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢SUGIZO¤µ¤ó¤ÎÌÁÍ§¤Ç¤¢¤ëÀ¶½Õ¤µ¤ó¤¬DJ¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÎ¾Æü¤È¤â23»þ30Ê¬¤«¤é24»þ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖFm yokohamaÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢DJ¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¡ÖSUGIZO¤ÎÉüµ¢¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÆÃÊÌ¤Ê·Á¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ØRebellmusik¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
