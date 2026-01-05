Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù½é²óÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤ÏÀ¤ÂÓ13.5¡ó¡¢¸Ä¿Í8.2¡ó
¡¡4Æü¤Ë½é²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤¬5Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤¬8.2¡ó¡¢À¤ÂÓ¤¬13.5¡ó¤À¤Ã¤¿¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È38¿Í¡ªÃçÌîÂÀ²ì¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢¾®·ª½Ü¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¤é¡Ä
¡¡¤Ê¤ª¡¢ºòÇ¯¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤¬7.3¡ó¡¢À¤ÂÓ¤¬12.6¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ê¤Ò¤Ç¤Ê¤¬¡Ë¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
