¡¡¸µ¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î°ËÃ£¸ø»Ò¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£22Ç¯¤ËºÆº§¤·¤¿É×¤È¤Î½é·Ø¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½é·Ø¡¡¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¤ªÀµ·î¤âºÇ¸å¡£½é·Ø¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¿À¼Ò¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¼«¿È¤ÈÉ×¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÉÙ»Î»³¤â¸«¤¨¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÃ£¤µ¤ó¤Ï2001Ç¯12·î¤Ë¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÇÅö»þ¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¥ß¥Ï¥¨¥ë¡¦¥¯¥ë¥à»á¤È·ëº§¤â¡¢16Ç¯9·î¤ËÎ¥º§¡£22Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹Ãæ¡¢5Ç¯¤Û¤É¶¦¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¿ÍÀ¸¤ò2¿Í¤ÇÊâ¤ß¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ±Ç¯1·î¤ËºÆº§¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
